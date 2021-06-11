中國進出口銀行胡曉煉：不能把人民幣國際化當成國際對抗的武器

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-11 14:42

中國進出口銀行董事長鬍曉煉在第十三屆陸家嘴論壇（2021）上表示，在人民幣國際化的初級階段，不必過度解讀人民幣的國際化，更不能把人民幣國際化當成國際對抗的武器。

《21世紀經濟報道》6月11日報道，胡曉煉稱，不必人為給人民幣國際化賦予多種含義，如把人民幣匯率變動作為人民幣國際化的「晴雨表」，把人民幣當成國際避險貨幣，把數字人民幣當成人民幣國際化的捷徑，把境外人民幣市場作為主導人民幣交易的市場，把離岸人民幣匯率作為標誌性的導向等等，更不能把人民幣國際化當成國際對抗的武器。

胡曉煉表示，人民幣國際化根基在中國。人民幣國際化不應是投機交易主導的短期爆發過程，也不能由離岸市場、周邊市場的金融炒作所阻擋。它是一個自然的、長期的過程，是中國經濟深度參與全球分工、國際貿易深化發展的過程，要穩慎推進人民幣國際化。

胡曉煉認為，現階段的人民幣國際化仍然處於初級階段，其基本特徵是以服務實體經濟為主要功能。人民幣國際化起步於中國經濟融入全球化過程，市場主體產生了跨境人民幣使用的需求。同時，中國經常項目仍然保持着真實性審核要求，人民幣資本項目還沒有實現可兑換，金融市場仍是有限度開放，這一系列約束條件也是人民幣國際化起步發展的背景。