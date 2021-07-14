TikTok母企｜巨子：字節跳動仍籌備赴港上市　與監管層溝通密切

中國擬收緊中概股海外上市監管，令市場關注企業境外上市情況。言猶在耳，有指全球每月活躍用戶多達19億的TikTok母公司字節跳動（ByteDance Ltd.），已決定無限期擱置境外上市計劃。但據香港01旗下《巨子ICON》來自北京消息，字節跳動確實放棄赴美IPO計劃，但依然謀求上市，雖公司內部暫未達成完全統一意見，但赴港上市恐是首選。且字節跳動與監管層面溝通良好，後者亦給出了「窗口信號」。

內地擬收緊中概股海外上市監管，令市場關注企業境外上市情況(字節跳動官網)

放棄赴美IPO始末

自特朗普政府執政時期開始，美國對TikTok實施禁令，而字節跳動與美國政府的多方斡旋已有兩年。在談判過程中，曾經的選項是：如果擬議中的交易獲得白宮批准，字節跳動計劃讓TikTok Global公司在美國首次公開發行（IPO）。而字節跳動方面，亦有來自基金的壓力，早前確實考慮以此方法破局，並且在海外IPO更有利於拓展國際業務。

而且，內部討論中評估，如果成功在美國上市，則將成為首家在美國IPO的中國社交媒體一哥，並且能拿到一個相當高的估值。同時，可以仿傚阿里巴巴、京東和網易等其他科技公司，在香港進行二次上市。所以，這也就有了媒體間一直傳播的赴美或赴港IPO的各種說法。

近期中證監擬修法，變更使用VIE架構的公司在香港或美國上市的規定(資料圖片)

而與此同時，監管層亦有舉動。去年下半年，國家十二部門聯合發布了《網絡安全審查辦法》。這是《國家安全法》第五十九條規定的國家安全審查和監管的制度和機制，及《網絡安全法》第三十五條規定的國家安全審查制度的配套落地措施。也即表示，國家監管層面對於「網絡安全審查」工作正式走上枱面。

從2021年新年伊始，相關監管機構對包括字節跳動、阿里、美團、滴滴、騰訊等互聯網龍頭企業，都進行過多次約談。字節跳動創始人張一鳴在被網絡安全和證券監管機構的官員約談中，被要求解決數據安全風險和其他一些問題，並且一樣進行了「窗口指導」，表達對於集團赴美IPO的安全擔憂。顯然，同滴滴鋌而走險的舉動不同，張一鳴充分考慮到政治和監管環境，作出了判斷。也就有4月23日，字節跳動在其社交媒體賬戶上發表聲明稱，「經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃」。

而近來，滴滴事件後，加上監管層不斷加碼，中概股互聯網公司面臨「反壟斷+數據安全+SEC審查收緊」，三重監管風險將進一步提升。上周六（10日）國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，表明掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查；

同時，近期中證監擬修法，變更使用可變利益實體（Variable Interest Entity，簡稱VIE）架構的公司在香港或美國上市的規定，修訂法規後，轉為須得到內地批準，意味中資科企海外上市門檻更高；美國方面也要求提供審計底稿給美國SEC，以及允許美方直接對來自中國的上市公司進行調查。

基於以上種種，中央政策信號已經明確，又有滴滴的前例，字節跳動已經完全放棄了赴美IPO的想法。消息人士形容了一句，「在中國做生意，要很懂得看政治風向」。

監管層和字節均有IPO壓力

不過，上述來自北京的消息指出，字節跳動並未有永久擱置IPO的打算。此想法監管機構亦了解，現時監管機構未有收到字節跳動表達在內地上市的查詢意向，綜合情況，給出了可赴港IPO的「窗口指導」。

此前，字節跳動不急於上市的說法，主要有兩個方面，一個方面是無論是在營業收入、盈利能力還是在用戶與活躍度上，字節跳動都具備極強的競爭力優勢，行業霸主地位十分穩固，根本「不差錢」。這也是字節跳動不急於上市的一大主因。在此之前，字節跳動已經拿到多輪融資。另一方面是重要股東紅杉資本中國、軟銀願景基金、雲峰基金、KKR並不急於兌現，沒有給予壓力。

但據了解，近年來字節跳動在2B/2C（面向企業客戶及普通客戶）多個層面發展迅速，且由於監管風險的加大，基金已經開始蠢蠢欲動。年初時，字節跳動在二級市場的最新估值已經高達4,000億美元（折合約為3.1萬億港元），在一年之間急升接近兩倍。而隨著各種來自審查、政治風險的提升，估值情況恐怕有變。大股東們「不再淡定」，希望上市套現、落袋為安。

而從中央監管層角度，經過一輪加強監管之後，亦希望向企業傳遞信心，企業的上市之路仍然開放，字節跳動能在香港IPO為首選。