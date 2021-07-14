Uniqlo首推「東京製造」　柳井正「三不」原則成迅銷成敗關鍵？

疫情持續影響零售業，尤其依賴旅遊業的生意甚為艱巨。Uniqlo母公司迅銷（6288）上周公布，旗下座落於大阪心齋橋的首家全球旗艦店將於8月1日「熄燈」，經營逾10年的旗艦店舖也不敵疫情衝擊，趁租約到期下決定關閉，未來將與同為旗下品牌GU合併成一家門市。

首間自主工廠今年4月投產

日媒報道，疫情持續影響日本的零售業，因此迅銷集團在銷售策略上作出調整，其實其關閉旗下全球旗艦店亦是策略的部分之一。集團今年春季對在位於東京有明的總部進行了內部改裝，並新增了攝影棚和客服中心。同時，僅距離總部10分鐘左右車程的首座自主工廠「創新工廠（Innovation Factory）」已於今年4月正式投產。這是集團董事長柳井正親自規劃的「有明計劃」的一部份。

據報稱，「有明計劃」方針當中關於供應鏈改革有三不原則：「不做無用的東西、不搬運無用的東西、不賣無用的東西」。整個計劃希望加強電商產業，同時改善營運效率，或被視為該集團將來成敗的關鍵。

Uniqlo東京旗艦店（網上截圖）

「Made in Tokyo」的背後

報道指，柳井正追求的終極目標是「消費者想要的服飾，只做消費者想要的數量。作為首款「東京製造（Made in Tokyo）」產品為無縫立體「3D針織衫」，該產品共3款產品包括售2,990日圓（約210港元）的「3D棉質圓領衫（Cotton Crewneck Sweater）」，即將在東京旗艦店和網店上架。

迅銷旗下創新工場社長宇津野智哉表示，以往Uniqlo新品開發必須先在有明的研發中心進行開發，其後送到和歌山的工廠打樣辦作測試。由於來往於東京與和歌山的時間耗損並不划算，加上疫情期間，人員遠距移動亦是實際上的考慮。現在可在「創新工廠」打樣辦，以及做小規模的測試量產，反而更有效率。

而今後東京增設自主廠房後，產品開發的負責人可每周定期到廠房了解，令溝通更緊密。新品開發所需的時間，亦可以由3個月，縮短至1個月內。目前「創新工廠」所生產的「Made in Tokyo」新產品，除了能夠率先送到Uniqlo東京旗艦店限定發售，更可根據消費者的購買行為，即時作出調整及改善，減少多餘的生產，最後將「最終版商品」交到海外量產代工廠生產，節省時間。這正正實現柳井正「不做、不賣、不搬運無用商品」的終極目標。