中國上半年社消總額為21.19萬億元　按年增長23%

7月15日，中國國家統計局公布2021年上半年中國經濟數據。上半年，中國社會消費品零售總額211904億元人民幣，按年增長23.0%，兩年平均增長4.4%，比一季度加快0.2個百分點；其中二季度按年增長13.9%，兩年平均增長4.6%。

6月份，社會消費品零售總額37586億元，按年增長12.1%，兩年平均增長4.9%；按月增長0.70%。

上半年，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額184098億元，按年增長23.3%，兩年平均增長4.4%；鄉村消費品零售額27807億元，按年增長21.4%，兩年平均增長4.0%。

按消費類型分，商品零售190192億元，按年增長20.6%，兩年平均增長4.9%；餐飲收入21712億元，按年增長48.6%，規模與2019年上半年基本持平。

按商品類別分，限額以上單位18個商品類別按年增速均超過10%，其中七成以上商品類別按年增速超過20%。

從兩年平均增速看，除石油類商品外，其他商品類別商品零售額均為正增長，其中體育娛樂用品類、通訊器材類、化妝品類、文化辦公用品類等9類商品零售額兩年平均增速超過10%。

1—6月份，中國全國網上零售額61133億元，按年增長23.2%，兩年平均增長15.0%，比一季度加快1.5個百分點。其中，實物商品網上零售額50263億元，增長18.7%，兩年平均增長16.5%，比一季度加快1.1個百分點；實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重為23.7%，比一季度提高1.8個百分點。