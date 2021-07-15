大市反彈略見乏力　「七翻身」波動格局　留意呢隻防守股｜許繹彬

港股走勢在踏入七月後並無如預期般「翻身」，反而呈現大上大落格局，更曾一度跌穿27,000水平，曾蒸發本年度累積的升幅。跌市的元兇，相信是由剛在美國上市的中國網約車巨頭「滴滴出行」，近日遭到北京監管當局重拳審查所引發，導致一眾中資股，特別是科網股，出現「杯弓蛇影」效應，拖累科技股引發一輪小型股災。

科技股「傷風」 恒指便「感冒」

去年科技股在疫情肆虐下，表現一枝獨秀，股民亦炒得如火如荼，加上有北水的猛烈灌溉下，科技股晋身成藍籌股可以說是理所當然，而此類股份在恒指的比重，亦得以大大提升，所以當科技股出現「傷風」時，恒指便會「感冒」。

筆者認為，儘管恒指在本周曾因國內降準及美股創新高而作出反彈，甚至曾一度重回 28,000水平，但暫仍見大市反彈至28,000時，略見乏力，因此暫只能視作技術性反彈，原因是從成交來看，急跌當日成交近2000億水平，但在大市反彈的日子，成交則又再回落至1,500億以下，可見投資者未敢大舉入市；再加上北水在跌市時流出情況嚴重，而反彈時則見收斂，可見市場對後市去向仍有保留。

中美關係或再升溫 「七翻身」波動格局

另一方面，內地高調地將剛在美上市不足一個月的「滴滴出行」作出監管，可能是中央有感美國在疫情稍為緩和下，美國對中國開始會作出「攘外」的舉動，所以「先下手為強」。即使中美貿易戰這詞彙好像久未聞矣，但有感美國總統拜登在站穏陣腳後，便開始拉攏其「盟友」對中國作出一系列小動作，包括本周會宣布更多措施，以反擊中方對香港及新疆的問題等；因此，未來恐防中國會繼續對在美上市的中概股作出一系列的監管措施。

而美方相信又不會「坐以待斃」，有可能會令中美之間的「金融戰」一觸即發，投資者切記留意中美動向，小心港股沒有在「五窮月」及「六絕月」作出調整，反而在「七翻身」之月份出現波濤洶湧的格局。筆者建議，投資者可在調整市中留意防守性較高的物管股，雅生活服務（3319）可算是考慮之列。

【財經專欄】許繹彬｜耀才證券（1428）行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。