騰訊下月公布次季業績　瑞信料多賺9%　富瑞予755元目標價

騰訊（0700）將於8月18日公布中期業績。瑞信發表報告，預料第二季收入按年收入增長19%，至1,360億元人民幣；非國際會計準則（non-IFRS）經調整純利升9%。

該行認為騰訊第二季旗艦遊戲表現穩健，手機遊戲收入按年增13%。整體線上廣告業績維持穩定，收入按年增長22%。不過金融科技及企業服務收入則受去年支付業務高基數影響，增長放緩至37%。

瑞信指出市場焦點是近期監管對騰訊的影響，同時關於下半年手遊產品線及增長前景，以及廣告需求前景及2021年投資增加對利潤影響。

富瑞則於報告內指出，預料騰訊第二季收入增長20%，非國際會計準則（non-IFRS）盈利增約12%。

當中手機遊戲收入預期按季跌5%，按年升10%；電腦遊戲按季跌約9%；線上告業務收入按年增21%，主要受視頻廣告行業疲軟以及教育行監管加強影響。

該行指出騰訊有較強執行能力下，對各業務板塊前景看法正面。隨著更多用戶開始玩微信小程序遊戲而不是基於app遊戲，內地手機遊戲業務滲透率的提升仍空間，騰訊遊戲產品線豐富，LoL Mobile亦即將推出，同時預期企業軟件將是下一個變現板塊。該行予騰訊「買入」評級，目標價755元。