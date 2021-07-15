滙豐﹕中企海外上市受限　促香港成東方納斯達克　料6隻股可受惠

據報內地擬收緊中概股海外上市監管，包括透過離岸實體在內的海外上市行為，都將納入中證監監管範圍。滙豐環球研究就指出，此舉或有助更多內地企業來港上市，預料港股成「東方納斯達克」。



料25間中概股「愛回家」

滙豐於報告內指出，內地收緊對內地企業在海外掛牌監管，中證監正成立小組以檢視中資企業透過可變現實體（VIE）等方式在海外上市。該行指出，中期而言有關措施將會提升在海外掛牌企業質素，惟在短期內影響中資企業在海外上市計劃。

滙豐於報告內進一步指出，內地監管新安排將會推動香港成為「東方納斯達克」。目前250間在美國掛牌的中概股中，已有14間中概股在港掛牌；除卻已來港掛牌的中概股，相關在美國掛牌的中概股市值約1萬億美元。該行預料有25間中概股有機會來港上市，相信有進一步推動本港股市發展。若將25間有潛力來港掛牌的中概股，恒生指數會進一步加強新經濟元素，並未來恒指每股盈利增長會更高。該行預料未來恒指每股盈利增長幅度達14%，市盈率由13倍升至13.8倍。

滙豐預期有25間中概股有機會以第二上市形式來港掛牌。（資料圖片）

該行進一步指出，其大中華區銀行業分析師視中概股第二上市，會帶動股市成交，同時有利「跨境理財通」計劃，讓更多內地投資者在香港股市投資，相信本港銀行及港交所（0388）能從中受惠。

該行重申港股「增持」評級，料港交所（0388）、中銀香港（2388）、友邦（1299）、國壽（2628）、置地公司及冠君產業信託（2778）可受惠於上述港股迎來的大趨勢，以及相關本港辦公室租務需求增加。

另外，據內地媒體報道，在第十三屆陸家嘴論壇金融法治國際研討會上，港交所主席史美倫發表主題演講時提出，新格局下，需要進一步完善跨境監管相關的制度和規則，適應全方位的對外開放；進一步擴展內地與香港金融市場的互聯互通，促進兩地資本市場的穩定發展，強化內地與國際資本市場的連接；並加強風險防控能力建設，繼續探索跨境監管合作機制。