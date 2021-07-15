證監會：評估將香港發展成為區域碳交易中心

香港證監會發布，綠色和可持續金融跨機構督導小組今日宣布下一階段工作重點，以推進其鞏固香港在綠色和可持續金融方面的領先地位的策略計劃以及協助金融生態系統邁向碳中和。

督導小組支持國際財務報告準則基金會轄下的國際可持續發展準則理事會，在氣候相關財務披露工作小組框架的基礎上擬訂新標準。證監會和港交所將與財務匯報局及香港會計師公會合作制訂藍圖，評估新標準及研究可行的實施方案。

此外，督導小組已成立由證監會與港交所擔任聯席主席的碳市場專責團隊，評估將發展香港成為區域碳交易中心的可行性，研究深化粵港澳大灣區合作。該專責團隊將積極探索國內外的「限額與交易」碳市場及自願性碳市場所帶來的機遇。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示，香港作為國際金融中心，在發展可持續金融以應對因氣候變化而帶來的風險方面，於區內以至全球都擔當著重要角色。香港可透過採納首套全球的可持續性標準，從而在氣候匯報方面發揮牽頭作用，確保投資者能夠掌握一致、可比較和可靠的資料，讓他們了解其投資組合所面對的氣候風險，以及他們在為碳排放提供融資的程度。

督導小組聯席主席、香港金融管理局總裁余偉文表示，缺乏全球統一的標準，以及人才技能和數據的限制，是香港乃至全球綠色和可持續金融發展的重大阻礙。督導小組一直致力協調香港和區内各界共同應對這些挑戰，並會繼續探索包括資本市場和碳市場等領域的發展潛力，把握綠色轉型帶來龐大的機遇。隨著中心的成立，我們希望提供一個中央平台，讓政策制定者、金融專業人士、學者和其他持份者能更深入地交流和合作。