力拓上季鐵礦石出貨量下滑12%　全球最大生產商桂冠或再易主

據《財聯社》報道，全球礦業巨頭力拓集團公布報告稱，由於暴風雨天氣影響了該公司在澳洲西部的業務，其二季度鐵礦石出貨量按年下滑了12%。不過，由於鐵礦石這一鑄鋼原材料價格的飆升，預計該公司7月晚些時候仍將公布亮麗的業績回報。

力拓表示，預計該公司2021年鐵礦石出貨量將接近3.25億噸至3.4億噸指導範圍區間的下端，這意味着其可能將全球最大鐵礦石生產商的桂冠，再度拱手還給主要競爭對手巴西淡水河谷公司。

瑞銀料淡水河谷產量可達3.35億噸

淡水河谷將於本月晚些時候公布其產量數據。根據瑞銀（UBS）的預估，淡水河谷2021年的鐵礦石出貨量有望達到其指導產量範圍區間（3.15億噸至3.35億噸）的上端。淡水河谷在2019年正式丟失了全球最大鐵礦石生產商的地位，被力拓所取代，當年一起震驚業界的尾礦壩決堤事故令淡水河谷面臨多項調查。

根據力拓的最新報告，在截至6月30日的三個月裏，力拓的鐵礦石出貨量為7,630萬噸，低於2020年同期的8,670萬噸，不過略高於瑞銀估計的7,600萬噸。

「我們本希望看到更高的產量，以充分利用鐵礦石價格上漲的契機。不過儘管如此，預計力拓仍將在公布財報獲得豐厚的現金回報」悉尼Fat Prophets公司的分析師David Lennox說，「希望我們能獲得良好的股息，我們也在尋找是否會有股票回購。」

得益於中國在克服疫情後的基礎設施建設推動，鐵礦石價格在5月份一度飆升至了每噸逾230美元的歷史高位。

市場預期力拓收入可按年增逾2倍

根據Vuma對14位分析師的調查，預計力拓在7月28日公布的上半年主營收入將達到109億美元，是2020年同期47.5億美元的逾兩倍。

由於勞動力和投入成本增加，力拓7月9日還上調了全年鐵礦石生產成本指導。該礦業巨頭預計，2021年單位成本將為每噸18.0美元至18.5美元，高於其此前預估的每噸16.70至17.70美元。

由於澳洲因疫情關閉了國際邊境，各州也紛紛採取了封鎖措施，該國主要礦商一直面臨着勞動力短缺的挑戰。力拓還表示，其在建的庫戴德利項目（Gudai-Darri）的調試工作將推遲到2021年晚些時候，並將其在澳洲Winu銅礦的首次投產從最初估計的2023年推遲到2025年，部分原因是受到疫情封鎖限制措施的影響。