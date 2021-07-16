Burberry首財季零售收入按年激增86%

英國奢侈品牌Burberry Group（博柏利集團）公布，截至6月26日，首財季零售收入按年增長86%，至4.79億英鎊；可比門店銷售額強勁反彈，按年增長90%，略高於2019年疫情爆發前的水平。

集團指，由於獲得更多年輕客戶青睞，加上全球推出網店及主線門店的減價促銷活動，可比門店銷售額中，正價銷售額增長加快，按季增長26%。其中，美洲的可比同店銷售額較去年同季增長一倍以上，中國內地及韓國的可比同店銷售額較去年同季分別增長超過55% 及90%。

此外，集團表示上季度已結束店內減價促銷，進一步降低了門店組合中直銷店的比重。因此，儘管降低降價幅度和減少銷售點銷售，加上多個市場持續受疫情影響，導致期內平均 11%的商店關閉，但整體可比門店銷售額仍較去年同季增長1%。

由於疫情影響，導致首季平均 11%的商店關閉，但整體可比門店銷售額仍較去年同季增長1%。(Getty Images)

公司補充，商店關閉的情況在6月底已有所改善，僅有3%的門店關閉，但歐洲仍有35% 的門店縮短營業時間和縮減業務，且亞洲的許多門店仍受到國際遊客流量大幅下降的巨大衝擊。

博柏利集團行政總裁Marco Gobbetti表示，公司的產品系列及營銷活動為品牌吸納更多年輕奢侈品客戶，令正價銷售額升幅加快。至於策略性產品，尤其是皮革產品和外衣類產品的銷售額增長強勁，網店及主線門店的減價促銷活動的成績亦不俗。

他續指，公司將繼續推出全新的商店概念，為客戶提供購買英國奢侈品時別樹一幟的環境，享受品牌及產品帶來的體驗。儘管外在環境依然嚴峻，公司仍對中期目標充滿信心。

季內Burberry在中國及南韓市場繼續保持強勁增長，協助亞太地區的同店銷售按年增長 27%。同時美洲地區表現亦相當突出，按年上升3.41倍，亦較疫情爆發前增長34%。不過歐洲市場未見復甦，同店銷售比疫情前下降38%。

由於部分地區採取了封鎖政策，目前Burberry全球仍有超過10%的門店暫停營業。另外，因品牌吸引到更年輕的新客戶，並獲得他們的認可，公司決定減少價格下調。

博柏利集團行政總裁Marco Gobbetti表示，新冠病毒持續影響歐洲、中東、印度和非洲地區（EMEIA）、日本和南亞太地區的銷售業績，但公司整體業務復甦進度良好。面對仍然充滿不確定性的環境，公司將會繼續推出卓越的產品，實施本地化計劃，同時透過數碼化平台繼續捕捉商機。