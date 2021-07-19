理財通｜中銀香港料南北向需求同樣熾熱 　有信心做到市佔第一

行政長官林鄭月娥日前表示，跨境理財通很多工作已經完成，相信應該很快會公布開通日子。彭博報道引述一項研究資料預計，「理財通」開通後，單是收續費收入，每年已可為銀行帶來4.64億美元（約36.2億港元）。



中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，「理財通」機遇龐大，更預測會為行業帶來更高收入，相關金額可望超過7億美元。該行有信心第一批搶閘提供「理財通」產品，市佔率有望做到第一。



近年均有不少跨境客戶查詢理財通，截至今年5月，中銀香港跨境客戶AUM按年上升近4成，證明南下理財需求熱切。同時，截至5月底止，香港人民幣存款按年升近2成至8,211億元，周國昌指，數據證明人民幣需求亦不斷增加。故理財通推出，預料北上南下需求同樣熾熱。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預料，理財通南北向需求同樣熾熱。﹙江麗琦攝﹚

理財通料覆蓋三類產品

中銀香港預料第一階段理財通推出，相信有兩類銀行可以參與，包括零售銀行和私人銀行。同時，業界預期有三類型產品在理財通下得到涵蓋，分別為基金、債券、存款（外匯兌換）產品。周國昌提醒，「無論是北上定南下，兩邊都需要投資者教育，因為兩邊對理財產品的理解，是不一樣的。」

他指出，保守估計香港居民在大灣區已有超過80萬擁有內地戶口，當中最大需求以消費為主 ，如旅遊、退休，但在投資方面則很少，故理財通推出可滿足他們需求。

另一邊廂，南下需求亦不容忽視。以深圳、廣州為例，有興趣投資的內地客，九成擁大專學歷，40歲以下客人佔三成，而且對ESG產品十分有興趣。截至今年 4 月底， ESG基金的銷售額按年大幅上升逾10 倍，反映投資者對ESG基金的認受性已大幅提升。該行預期在財富管理產品方面，將有接近100個產品能納入跨境理財通範圍內，產品選擇多，並提供ESG（環境、社會、管治）相關產品，料可吸引南下客人的需求。

理財通即將開通，中銀香港料短期內不會大規模聘請前線人員。（資料圖片）

不會大規模聘請

市傳內地居民可經見證開戶形式開立本港理財通戶口，毋須親身來港。周國昌則表示，「（即使）南下客人選擇遙距開戶，也會考慮銀行網點覆蓋範圍。例如分行多唔多？夠唔夠方便？」

客人除了會考慮銀行的網點、產品外，也會考慮銀行的網上理財服務。周國昌又指，「以深圳、廣州為例，日常生活手機不離手，內地人對電子產品十分熟悉，甚至出行都用不上現金。故他們會選擇綫上做到好強大的銀行。」他續稱，在業界內，中銀香港手機銀行做到的理財服務甚多，未來亦會主要投資在線上手機銀行的服務，「在大灣區內，中國銀行集團已經有逾1,000個網點，有足夠人手處理業務，所以理財通推出，短期內也不會大規模聘請好多前線人員。」

他預料第一階段有30萬人選用理財通，「南下北上疊加的額度是3,000億元人民幣，將3,000億元除以100萬的個人額度，就是30萬人。相信理財通反應熱烈，當市場有剛性需求，料當局就會相應增加額度，料理財通會循序漸進。」

理財通開通，有助南下客人作資產配置，以分散風險。﹙路透社﹚

理財通助南下資產配置

問及南下資金需求，周國昌表示，「南下客人有兩個因素會用理財通，第一是風險分散，包括貨幣風險、資產風險。第二是確保長遠收入。本港提供的理財產品主要不是着重短期回報，而是在不同經濟周期，能夠提升穩定收入。相比下，內地理財產品投資時期比較短，會提供高風險高回報的產品，故理財通可有助內地客戶做到資產配置。」

除了南下需求熾熱，北上需求也不遑多讓，因為北上的人民幣產品選擇多，回報也較高，本港提供的人民幣計價理財產品，以2至3%回報較多；在內地市場上，一些人民幣理財產品有4至5%回報，料有一定吸引力。