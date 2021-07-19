優趣匯首掛潛水　從大戶部署揣摩　現價值博率有數得計？｜聶振邦

上週多達12隻新股上市，但普遍表現欠佳，其中在7月12日上市的優趣匯控股（2177） 於上周五（7月16日）收報7.87元，較上市價11.86元低逾三成三，引起筆者關注。

集團是中國的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，專注於日本品牌快速消費品，包括美妝產品及個人護理產品。根據報告，按2019年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計，集團是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商，市場份額為5.5%。

主營日本護理產品銷售

集團充當中國品牌合作夥伴、電子商務平台及客戶之間的橋樑，主要通過分銷方式及服務費方式經營業務。通過所經營的網店向客戶出售產品（B2C模式），或向電子商務平台或其他分銷商出售產品（B2B模式）。

在服務費方式下，亦向品牌合作夥伴或其他客戶提供解決方案，並收取服務費。集團為28個品牌合作夥伴及其66個品牌提供品牌電子商務解決方案，其中58個品牌來自日本，包括成人個人護理產品、嬰幼兒個人護理產品、美妝產品、健康產品及其他等產品類別。五大品牌合作夥伴包括尤妮佳、資生堂、小林、高絲及盛勢達。早前招股價介乎11.86至15.35元，最終以下限價上市。

市賬率分析每股合理值

截至2020年12月底的資產淨值約6.19億元（人民幣‧同下），配合集資淨額會計入賬約3.03億元，相對現時發行股數約1.70億股，計出每股資產淨值折合為6.5406港元，相對現價7.87元產生市賬率為1.20倍。而此乃電商平台股份之一，市值約13.42億港元，認為可比擬的同業港股市值介乎12.00億28.00億港元之間，可參考六隻股份數據，市值約12.44億至27.02億元，市賬率平均值和中位數分別是2.76和1.33倍，均較優趣匯控股的為高，證明此股之價格現處吸引水平。預算合理市賬率為1.80倍，相對每股淨值為6.5406港元，計出每股合理值為11.51元。

揣摩大戶部署想法參考

另可留意此股有三名基石投資者，成本價同為上市價11.86元，她們就是碧桂園服務 （6098）、Kobayashi Pharmaceutical（東京交易所股票代號：4967） 和尤妮佳（東京交易所股票代號：8113），相對持有約654萬、66萬和60萬股，現時錄得賬面虧損逾三成三，涉及金額約2,611萬、262萬和239萬元，視為現價偏低的另一參考。當然，考慮到每股資產淨值為6.5406元，故不排除會跌至6.50元水平才見喘定，反映於6.40至6.80元之間進場勝算為高。另可留意基石投資者於上市後半年（至2022年1月12日）禁售期才解封，暗示短期推高股價散貨的誘因較小，進場前要有守候不少於三個月的心理準備。

於7月16日中央結算系統（簡稱CCASS）顯示參與者有155名，她們持有約3,528.6萬股，較悉數行使超額配股權後的招股規模為3,529.4萬股僅少7,800股，反映現於CCASS全屬街貨。首8名參與者均持有不少於100萬股（佔權為0.60%或以上），認為均屬大戶持貨，她們佔參與者總數僅5.16%，卻持有約3,001.8股，計出大戶街貨佔比為85.07%，高於八成反映貨源已被高度歸邊，連同上述各項分析，證明股價具備上揚條件。持貨不少於三個月可看目標價為11.00至11.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。

聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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