光伏玻璃股不伏　股價年內飆七成　分析師：呢隻藍籌有望再升兩成

大市低迷，科技股續受壓，不過要尋找一隻不怕監管風險，又有國策支持的股其實不難。隨著全國碳市場上周五（16日）開市，碳中和概念股兩大板塊光伏玻璃股及風電股先後抄起，而光伏玻璃股的三大熱炒股洛陽玻璃（1108）、福萊特玻璃（6865）、信義光能（0968）今日出現回落，投資者難免心動，難道是入市機會？

從今年股價來看，信義光能有母企信義玻璃（0868）支撐，股價不及洛陽玻璃，後者7月至周二（20日）上午累升超35.5%，年初至今更升超七成。究竟光伏玻璃股的狂歡能延續到何時？分析師認為，信義光能股價有望重拾升勢，另外風電股亦不容少看。

值得一提的是洛陽玻璃股價升幅後來居上，年初至7月20日上午升超七成。（01製圖）

國策支持 太陽能發電或成主要供電來源

據《新華社》引述國家發展改革委環資司副司長趙鵬高表示，內地將加快構建清潔低碳安全高效能源體系，嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少。同時，將加快推進煤電機組節能降碳改造，大力提高電網對光伏發電、風電的接納、配置和調控能力。

研究機構全球能源互聯網發展合作組織最新一份報告指出，內地太陽能發電2020年佔比11.3%，風電佔比12.7%，煤電仍為主要供電來源。但到2025年太陽能、風電佔比逐漸上升。機構又指，到2060年，太陽能佔比最大，成為主要供電來源，風電次之。

2060年，太陽能佔比最大，成為主要供電來源，風電次之。（全球能源互聯網發展合作組織）

信義光能有望升兩成

提及太陽能發電，就不得不提太陽能玻璃，該玻璃是一種能採集太陽能並供能的聚能材料，主要用於太陽能光伏發電及太陽能電池上。

而翻查3間公司去年財報，從業務來看，信義光能的太陽能玻璃銷售佔收入81.1%，太陽能發電場業務18.9%；福萊特玻璃的太陽能玻璃銷售佔收入83%；洛陽玻璃的太陽能玻璃銷售佔收入85%。三間公司主營太陽能玻璃，收入佔比大致相同，但信義光能還經營太陽能發電場業務，可謂是自給自足。另外，福萊特與信義光能去年純利不相伯仲，洛陽玻璃由於低基數效應，增長較快。

福萊特與信義光能去年純利不相伯仲，洛陽玻璃由於低基數效應，增長較快。（01製圖）

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒就認為，由於碳交易市場開市，洛陽玻璃等小型股是「食氣氛」，短期抄起。但從中長線來看，信義光能仍是行業龍頭，有議價能力，今年有機會重拾升勢，再升兩成。

風電股亦可吼

據全國碳排放權交易市場開市現場，申能集團、華潤電力、中國華電集團、中國石油化工集團、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能集團、中國石油天然氣集團、中國大唐集團、浙江能源集團等10家企業成為全國碳交易市場首批成交企業。

瑞銀中國公用事業分析師廖啟華表示，電力行業的碳排放約佔中國總碳排放的40%，預計華潤電力（0836）將是碳交易受益者，其盈利有4%的增長空間。未來，包括鋼鐵、電解鋁、造紙、水泥、航空、石油與冶煉等更多行業將被納入全國碳交易機制。

中銀國際亦偏好估值吸引的可再生能源運營商和多晶硅生產商，首選華潤電力、大全新能源（DQ.US）及新特能源（1799）。

值得一提的是，年初至周二上午，華潤電力股價已上升34%，新特能源股價升59%，大全新能源股價升12%。