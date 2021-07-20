富途女投資者按年增逾5倍　兩成獲利50%　年輕女性偏愛美股Tesla

富途（美：FUTU）公佈首個針對香港女性投資趨勢報告。分析指出，女性投資者於投資選擇上大多傾向傳統投資產品，70前至00後均超過九成人選擇投資正股，比投資衍生產品及基金要多，較年輕的女性投資者則熱愛投資美股，其中以特斯拉（Tesla，美：TSLA）最受追捧。

70後較熱愛港股 較年輕則追捧美股

報告指出，富途女性投資者年齡分佈中以80及90後女性佔多，其中40%為90後的女性，28%為80後的女性，00後的女性投資者，佔整體2%。另報告指，70後及更年長的女性傾向投資港股市場，當中58%的交易來自港股；相反，00及90後等較年輕的香港女性客戶熱愛美股市場，分別錄得92%及91%的交易金額來自交易美股。

相比之下，80後交易港股及美股次數相若，但當中88%的交易額仍集中於美股市場，顯示她們投放了更多的資金於美股市場進行交易。

數據亦顯示，女性投資者的風險承受能力普遍與年齡成反比，報告舉例指，70後及更年長的女性傾向投資基金，相反，90後的女性相對其他年齡層願意承受較高投資風險。

至於表現回報方面，女性投資者的實力不容小覷，報告顯示近兩成獲利投資者回報率超過50%，而年輕的00後的女性在賺取高回報率的比例上表現最好，有11.5%的00後女性收益率達100%以上，即賬面價值翻倍。

女性十大熱門交易個股

研究報告更指出，女性10大熱門交易個中除了Tesla之外，其次就是富途和遊戲驛站（美：GME），其餘熱門個股包括蔚來（美：NIO）、小米集團（1810）、AMC院線（美：AMC）、Palantir Technologies（美：PLTR）、保利協鑫能源 （3800） 、蘋果（美：APPL）及阿里巴巴（9988）。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，富途欣喜看到更多香港女性善用線上投資理財平台的產品及技術優勢。截止2021年第一季度，富途的女性投資者按年增加逾5倍，主要集中在90後。隨著女性投資者逐漸成為投資中堅力量，富途將持續關注本港女性投資趨勢，為市場帶來更多分析與洞見。