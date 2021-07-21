高盛：美股當前不宜撈底　四大關鍵看淡信號

本周和下周是美股第二季財報最繁忙的時段，這是否代表投資者可以放心地在財報季「撈底」了？畢竟市場普遍預期，今年上半年的企業盈利能力將伴隨經濟重新開放而明顯好轉。但高盛突發警告稱，現在不是撈底的時候，切記輕舉妄動！

《華爾街見聞》報道，高盛分析師John Flood發表報告稱，年內美股最好的時光是7月頭兩周。一方面，傳統上7月的前18天是市場季節性最強勁的時期，今年確實在淡倉回補的助攻下，7月前16天裏有13天美股大盤創下歷史新高。但這種好日子已經結束，即將到來的財報季高峰也難挽股指的頹勢。

報告稱，「我們監測的整體市場廣度持續消散，若沒有FAAMG明星科技股撐場子，市場早就陷入麻煩了，此刻所有人都在關注10年期美債收益率今年裏首次遠低於1.26%的200日均線關鍵技術位。雖然無需過度恐慌，但我計劃在接下來的幾個交易日裏耐心等待，不會輕易入場撈底。我一貫是逢低買入的人，但當前給我的感覺不一般，本周我準備迎接較弱的大盤表現。」

他給出的幾大關鍵看淡信號包括：1、上周末以來的全球新冠疫情新聞是其今年看到的最負面消息之一。

其中，上周（7月12日當周）美國感染人數激增逾60%，遠超全球平均增長16%的幅度。前美國食藥監局長Scott Gottlieb稱，美國嚴重低估了境內傳播的Delta變種病毒水平。美國疾病防控中心CDC也認為，美國疫苗接種率低下地區將重新爆發疫情，主要城市可能效仿洛杉磯重新實施口罩佩戴令。東京夏季奧運會開幕前，已有運動員檢測呈陽性，也有美國運動員退賽，歐洲隔離措施重新趨嚴等。

2、美股IPO發行量正進入高峰期，這周IPO整體融資規模將比上周翻三倍，在已經脱離指數年內階段性高點的7月下旬，這一現象尤其值得注意。

3、美股次季財報季上周由摩根大通等大型銀行率先打響，但銀行股指數隨後在一周裏累跌3.55%。這表明，就算次二季超出市場預期，也不能期待得到相應的股價回報。這可能是因為華爾街賣方分析師本身對財報的預估值就偏低，而且市場倉位仍然擁擠。

4、很重要的是，下周起預計99%的標普500成分股都將進入回購管制窗口期，這通常在財報發布前4至6周到來。

此外，採用趨勢追蹤策略的CTA基金在市場中充當淨賣家，導致系統性流動性不對稱；通過分析上漲與下跌股票數量的差額來判斷未來市場走勢的「市場廣度」指標持續惡化，且較6月大幅下滑；市場「發力」不均，美股大盤基本靠科技股支撐等等因素，均代表近期大盤表現不會太好。

高盛：標指距離高位不遠

高盛首席美股策略師David Kostin在6月底和7月初便反覆預言，標普500指數距離高點不遠了：

他預計標普大盤今年底將在4300點左右，利率上升、通脹上升、稅收改革都將限制指數上行。此外，由於標普500指數市盈率遠高於20倍，未來6個月股市更可能經歷估值收縮（multiple contraction）而非擴張。

本周一，由於新冠疫情威脅再起，令投資者更加擔心全球經濟復甦，歐美股市全線重挫，標普500指數創兩個月最大收盤跌幅，迅速跌至50日均線關鍵技術位，並跌破去年11月以來的上漲趨勢線。市場恐慌情緒爆發，CNN的恐懼貪婪指數（Fear & Greed Index）目前處於極度恐慌水平，上一次恐慌水平如此之高時，標普500重挫了40%。