旅行社「疫市」紛變身　縱橫遊拓「挖礦」業務　袁振寧親身回應

疫情下旅遊業受重挫，各國封關措施使旅遊人次大減，本港旅行社面對經營困難，有部分小型旅行社被逼中止營運，而較大型的旅行社則盡出渾身解數「自救」，例如轉營網店，直送日本水果。



而縱橫遊（8069）早前亦曾轉型發展網購，開拓更多收入來源，近日更宣布涉足加密貨幣開採業務，致力發掘機遇，尋求將其業務組合多元發展至其他行業，擴大收入來源及提高股東價值。不過，有分析師直言不看好。



縱橫遊宣佈，預期將從事加密貨幣開採及算力租賃服務。（資料圖片）

加密貨幣炒風轉淡之際，縱橫遊（8069）宣布，旗下全資子公司縱橫遊管理與顧弘源訂立合營協議，將以240萬元及60萬元的認購價，認購合營公司火力科技有限公司的股份。合營公司預期將從事加密貨幣開採及算力租賃服務，以及與此密切相關的其他業務。

顧弘源是獨立於縱橫遊及其關連人士的第三方，擁有加密貨幣和區塊鏈技術相關的網絡及投資知識。翻查資料顯示，顧弘源是著名基金經理，先後於德意志證券（Deutsche Securities Asia Limited）、Oasis Management和HSZ Group等投資公司工作，目前為創富資本持牌代表。

近日加密貨幣炒風轉淡，比特幣更再度跌穿3萬美元水平。（VCG）

縱橫遊拓加密貨幣開採業務

除了拓加密貨幣開採業務，縱橫遊早前已經因應疫情轉型，在其網站增設網購項目，售賣日本水果及抗疫產品，以團購「即落單即送」方式，空運直送特色水果到港，包括岡山白桃、福井金福西瓜等，幫補集團收入。

公司搞作多多，只因疫情下旅行社生意淡薄。根據集團2021年報顯示，縱橫遊年度淨虧損達1,660萬元，而2020年更蝕2,600萬元。資產負債方面，縱橫遊流動資產達2,790萬元，當中現金約1,200萬，而流動負債高達1,500萬元，當中銀行借款達720萬。而集團近日亦有不少「撲水」行動，上月已宣布，將向大股東尋求額外融資1,500萬元，以確保有足夠營運資金，同時出售了合共864萬股加達控股股份，合共約為210萬元。縱橫遊指，款項會用作日常營運資金用途及於其他行業作潛在業務多元化發展，以擴大其收益及收入來源，意味集團早已部署擴展業務至非旅遊相關行業。

縱橫遊常務董事袁振寧表示: 開採虛幣具潛力。（鄭子峰攝）

袁振寧：開採虛幣具潛力

縱橫遊執行董事袁振寧回應《香港01》查詢指，是次選擇發展開採虛擬貨幣而不是其他行業的原因，是考慮到技術層面、發展潛力和行業長遠未來發展。他指出「公司有相關的專業團隊進行技術支援。同時，香港從事虛擬貨幣的公司並不多，虛擬貨幣行業發展比其他國家慢，因此認為發展潛力較大，競爭者也較少。」他相信在未來，當監管加密貨幣的條例穩定後，加密貨幣便能廣泛使用，有潛在升幅和可觀性的回報。

被問到為何不索性投資虛擬貨幣，袁振寧解釋指 :「原因主要是開採虛擬貨幣成本較低，加上香港較少公司從事開採業務，競爭較少。同時，公司可把『礦機』租予不同的客戶。」從而開拓商機，令資金流更健康，相信開採虛擬貨幣會帶來更大收入。

只不過，縱橫遊「踩過界」涉足開採虛擬貨幣業務似乎不被外界看好。金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，縱橫遊「轉型」是匪夷所思，不能理解此行為。他並不看好加密貨幣的發展，認為即使縱橫遊投入資金並不多，但因為轉型與本業無關，所以轉型相當具風險。

東瀛遊EGL Market實體店。（鍾妍攝）

東瀛遊轉營網店 直送日本水果

事實上，除了縱橫遊因應疫情拓展其他業務，其他旅行社亦積極發展更多商機。

其中，東瀛遊（6882）除了推出Flycation環港遊外，亦在5月設立網購平台「EGL Market」，更於6月在荃灣開實體店，售賣包括日韓台零食、日本清酒、家居清潔用品及嬰兒用品等。

東瀛遊去年盈轉虧，全年虧損1.1億元，對上一個財年盈利為1,400.1萬元，不派息。同時，將解僱全部導遊，全部均主力帶日本團及長線團，涉及120人，佔員工總數兩成半，遣散費涉款達2,000萬元。

康泰旅行社推出康泰網上商店「HTMALL」轉投網上商店營銷。（梁煥敏攝）

康泰採購各旅遊目的地備受歡迎的名物特產

另外，康泰旅行社早於上年推出康泰網上商店「HTMALL」轉投網上商店營銷，採購各個旅遊目的地備受歡迎的名物特產、防疫物資、旅行用品及各式玩樂產品。

康泰旅行社於上年7月曾遭債主入稟高等法院申請清盤，有關聆訊已排期於11月4日進行，全港尚餘10間分行。康泰就被追討費用一事回應稱，屬資金轉賬原因導致時間延誤，並稱已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題，又重申康泰財務穩健。

專業旅運在灣仔開設「 teSTORE 」門店。（專業旅運facebook）

專業旅運開設門店 銷售冷凍食品及雜貨

專業旅運於1月在灣仔開設「 teSTORE 」門店，銷售來自世界各國的各類冷凍食品及雜貨。

專業旅運去年虧損收窄至3,289萬元，2020年財年則虧損4,531.1萬元；每股基本虧損6.5仙；不派末期股息。為保存營運資金，公司實施多項節流措施，如減少員工人數、精簡分店網絡、與業主磋商減租、無薪休假安排、降薪及鼓勵員工休年假。