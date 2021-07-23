李民橋：經濟要全面復甦　群體免疫成關鍵

撰文：李民橋｜選舉委員會委員（金融界）

新冠肺炎疫情已在全球肆虐超過一年半，對環球經濟和社會民生造成沉重打擊。據國際貨幣基金組織（IMF）估計，去年全球經濟收縮約3.3%，是自第二次世界大戰以來最嚴重的衰退。

香港作為一個高度外向型和開放的經濟體系，疫情對經濟的影響尤其嚴重，旅遊、零售、餐飲和酒店等依賴人流的服務行業更是首當其衝。

金融業逆境下展韌力

幸然，金融業在疫情中仍然穩健。當去年幾乎所有行業的經濟活動皆呈收縮之勢，金融及保險業卻錄得3.7%的正增長。而踏入2021年，香港的金融活動仍然相當活躍。截至上半年，股票市場日均成交額為1,882億港元，較去年同期增長約六成；同期新股集資金額更高達2,000多億港元，按年大增127%*。作為香港四大行業支柱之一，金融業在逆境之下展現強韌力和穩定性，支撐整體經濟。

近期本地疫情持續改善，本港經濟亦逐漸好轉。然而，經濟要全面復甦，必須打通人流、物流和資金流，而達到此目標的重要條件之一，是本港疫苗接種率達到七成以上，形成群體免疫，繼而可以放寬邊境限制。香港政府自2月26日正式展開疫苗接種計劃，兩款不同類型的疫苗供應至今仍然充足。市民除了可以在全港十八區的社區疫苗接種中心免費接種疫苗之外，亦可以到參與計劃的私家醫生和診所預約接種。政府甚至提供外展接種服務，方便企業和團體的員工。

疫苗接種率達7成以上為目標

經過政府多番宣傳和講解，以及商界的積極配合，透過各式各樣的抽奬活動及獎勵計劃，鼓勵公眾接種，令接種率得以在近月加快上升。截至7月14日，大約有273萬人已經接種至少一劑疫苗，佔總人口約35%。然而，本港的接種比率仍屬偏低，相比之下，新加坡的比率已上升至約69%。內地截至6月10日，亦已有超過43%人口接種了至少一劑疫苗。若香港因接種率持續偏低，而未能回復正常經貿活動，將會削弱我們作為國際商業樞紐的競爭力。香港要在今年內實現群體免疫，社會各界仍需要再加把勁。

隨着「跨境理財通」有望於下半年正式開通，香港與內地能夠進一步深化金融市場的互聯互通。香港社會屆時若能達到群體免疫，以及能與內地通關，我們不但能全面掌握跨境理財通所帶來的機遇，旅遊和零售、以致其他相關行業亦能重回正軌，使經濟全面復甦，確保香港在下一個加息週期仍然保持競爭優勢。總括而言，無論從個人或社會整體方面出發，疫苗是抵抗病毒和促進經濟復甦的有效良方。提升接種率，實在刻不容緩。

*香港交易所數據：https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=zh-HK