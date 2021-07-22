恒大地產股價急彈　未收復失地　銀行「落雨收遮」問題仍待解決

恒大（3333）債務風波發展峰迴路轉。繼本周一（19日）遭廣發銀行一支行凍結了恒大1.32億的存款，引爆恒大的股債雙殺，不過最新發展是雙方已經達成了和解，隨即刺激系內股份全線反彈，升幅最急的是恒大汽車（0708），最多曾飆超過31%，不過其後升幅收窄。至於集團旗艦股份恒大最多亦曾升逾11%。

今日恒大汽車最多曾升逾31%，是系內股份中升幅最明顯的一間，不過升幅並非完全由恒大和廣發銀行和解一事所帶動，事實上，恒大汽車有份持股的法拉第未來（FF）即將今晚在美股上市，亦是股價急升的誘因。

從下列股價表可看出，雖說系內股份今日股價急升，不過仍未收復本周失地，四間上市股價全周仍累挫逾6%至20%。

恒大系股份今日雖然全線反彈，不過尚未收復本周失地

與廣發銀行和解後 離岸債價仍然受壓

市場一直擔心，廣發銀行的申請凍結恒大資產，會否令到其他內銀亦採取更嚴格的準則，加強審查恒大的資產，甚至重訂貸款條件。現在廣發銀行和恒大達和解，是否就能消除市場的憂慮呢?

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑接受訪問時回應指出，未能單單因為恒大和廣發銀行的和解，就完全消除市場的憂慮，目前投資者對恒大的戒心仍然很重。加上，恒大在本港開賣的樓盤樓花，遭到銀行停批按揭，即是買家未能在銀行獲得樓按貸款。事件反映了銀行對向恒大資產的放貸，抱持「落雨收遮」的態度。

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑接受訪問時回應指出，投資者對恒大的戒心仍然很重，銀行放貸抱持「落雨收遮」態度(資料圖片)

本港銀行罕見拒收恒大兩新盤樓花按揭申請

所謂「落雨收遮」，意指當銀行對抵押資產質素存有懷疑時，多會採用更嚴格的的審查方法，去決定批出貸款，甚至是暫停放貸。

現時有本港銀行因風險評估關係，拒絕接收恒大旗下在港兩個新盤的樓花按揭申請。據了解，有龍頭銀行發出內部通知，已暫停處理恆大‧睿峰及恆大‧珺瓏灣的樓花按揭申請，之前已批出的按揭申請則不受影響。

針對近日市傳有銀行拒絕接受恆大在香港樓盤的樓花按揭申請，恆大昨日回應表示，對個別銀行的做法不予置評。公司在港樓盤各項工作皆有序推進，其中恆大‧珺瓏灣近九成單位已售出，項目一期已陸續如期交樓。

消息指本地銀行拒絕接收恒大旗下在港兩個新盤的樓花按揭申請(資料圖片)

專家指恒大趁反彈至8.5元套現離場

雖然恒大系股份的股價，因為與廣發銀行和解一事而有所反彈，不過，其離岸債券價格，仍舊在低位徘徊，一筆在2025到期的價值46億美元離岸債券，今早報價一度低見47美元，較發行價腰斬一半。

另外，恒大的境內債券亦面對抵押價值腰斬。根據中國證券登記結算公司登記的數據，「19恒大01」的標準券折算率最新為0.47（即回購市場接受以面值47%的價格作為抵押），較今年4月時0.7左右的水平明顯回落，這意味着恒大債的持有人通過質押式回購進行融資的空間大幅壓縮。早前《彭博》引述多位境內資金交易員稱，金融機構已很長時間不接受恒大債券作為回購交易的質押券。

黃瑋傑表示，投資者仍繼續關注債務問題發展，並認為其債券價格表現，較其股價反彈更為重要，因為債券價格反映了機構投資者對集團的看法仍舊十分警惕。因此，建議投資者不宜沾手恒大的股票。若手中有貨的投資者，應考慮趁現時股價反彈時先行套現離場，價格上可留意恒大能否重上8.5元左右水平，斬纜止蝕。

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