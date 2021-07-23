法國興業銀行分析師：美國通脹壓力比想象中更大

《智通財經APP》消息，法國興業銀行分析師Albert Edwards在最新報告中表示，他注意到「一些令人震驚的事情」，在國會預算辦公室（CBO）的最新預測中，CBO大規模地修改了他們對美國產出缺口的計算，而這表明美國的通脹壓力比以前想象的要大得多。

產出缺口是指現實產出與潛在產出的差值，佔現實產出或潛在產出的比率，它測度的是經濟周期性波動對產出的影響，反映了現有經濟資源的利用程度。

許多經濟學家傾向於認為通貨膨脹只有在經濟增長超過潛在能力限制時才會出現。通常情況下，在經濟衰退中，由於需求崩潰，產出缺口需要很多年才能從通貨膨脹/通貨緊縮的負值區域恢復到零，然後再回到正值（通脹）區域。

但這次不是。事實上，摩根士丹利周末也提出了這一觀點，該行的首席跨資產策略師Andrew Sheet指出：「這是一個了不起的周期，因為我們從下行到修復，然後直接到擴張，沒有在復甦階段花費必要的35個月左右。」

Edwards表示：「CBO已經完全重新思考，並認為經濟運行將早在明年第一季度就超過全部產能的2%。如果失業率遵循其與CBO產出缺口的傳統密切關聯，我們可能比任何人預期的更早達到創紀錄的低失業率水平。」

通脹屬短暫的說法臨挑戰

此外，在三藩市聯儲最近發表的一篇文章中，該文章將核心PCE通脹分為周期性部分和非周期性。其中一張圖片顯示了美國經濟衰退後三年內周期性核心PCE通脹的累積變化。而這一次是不同的，及時的貨幣/財政支持的組合已經打斷了周期規律。通常情況下，在美國前三次衰退開始後的15個月，周期性核心PCE下降了0.5%至1.5%，而這次則高於衰退前的水平。

Edwards指出，這確實值得思考，以挑戰普遍存在的高通脹是過渡性的觀點。假如通貨膨脹被證明是「非暫時性的」，當產出缺口被填補時，那麼拜登政府執政的最後兩年將是非常、非常混亂的。