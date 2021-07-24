港股彈完即散　專家：風險管理要做足　博反彈莫大貪｜財經評論

港股彈完即散，全周累跌682點或2.4%，報27321點，再考驗250天線（約27198點）。專家分析指，港股反彈成交縮，周五再度大跌，反映資金入市意欲不大，應持審慎態度，即使是博反彈也莫大貪。



大華繼顯香港策略師葉國邦、香港股票分析師協會副主席郭思治，及中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時均認為大市反彈成交縮，而周五再度大跌，反映資金入市意欲不高。三者均提及大市首個支持位為27000關及250天線。

「現時要做好風險管理，重倉的要減持，並且不要胡亂加注，輸錢離場確是不容易，但是萬一大市再跌，由輸一蚊變輸三蚊就更是慘淡。因此，操作上要嚴守止蝕。」郭思治表示，恒指的10天、20天、50天移動平均線倒序的向下，在27000關上久守必失，現水平失守後，下關支持便是二萬六關。他更指，現時以短炒為妙，「贏5%止賺，輸5%離場」，醫藥、新能源車、電訊股走勢較大市為強，防守力較強。

郭思治表示，現時要做好風險管理，重倉的要減持，並且不要胡亂加注。（資料圖片）

傳中國禁教育股融資 新東方半日失近400億市值

教育股周五全線暴跌，新東方（9901）急瀉超40%，思考樂教育（1769）和新東方在線（1797）均跌超28%。內地社交平台目前流傳文件截圖指，當局擬禁止學科類培訓機構上市融資，上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產。外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

阮子曦表示，港股周五下午跌勢的確由教育股觸發，單是周五下午，新東方便極速失去近400億元市值，連帶令其他板塊走弱，可見投資者先沽貨持有現金。「不過，目前未判斷市場一下子是否太恐慌，但在恒大（3333）風暴後，港股再遭遇一跌，大市實為易跌難升」。

他指，現時唯有向個股著手，並只能跟勢炒，如光伏、碳中和、個別消費股等，作短線出擊，目標回報10%，而物管、科技股則不在博反彈之列中。

葉國邦認為選股傾向業務穩健的股份，如負債少或持淨現金的飲品股、公用股，或是高息股。

北水七日狠沽騰訊近百億 選股要穩字當頭

大型科技股周五齊跌，快手（1024）周五大跌近11%，報129.5元，再創上市新低，挑戰上市價115元，並自高位跌近290元，嗶哩嗶哩（9626）大跌9.1%，而小米（1810）、騰訊（0700）、美團（3690）皆跌超2%。

北水上周累計淨流走172.7億元，騰訊七日捱沽97.8億元，一個月累沽364.9億元。問及騰訊目前市盈率（PE）已跌至24倍近三年低位，為何北水仍大力狠沽，葉國邦認為，北水因美團、滴滴等平台公司為監管風眼位，投資者先利獲利，「雖然騰訊估值低企，但難以用過往PE作參考，再者，去年公司高基數因素，對今年騰訊增長相對保守。在盈利受壓下，市場會先觀望。」

葉國邦認為，在通脹情況下，下半年工業利潤將繼續受壓，而美國聯儲局將向市場發放收水訊號，選股傾向業務穩健的股份，如負債少或持淨現金的飲品股、公用股，或是高息股。他提醒，雖然股市未完全向淡，但切記要按自身可承受風險能力，好好控制注碼。