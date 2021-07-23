騰訊估值穿中美貿戰底　恒大債務危機｜巨子一周精選

內地加強科網股監管，持續拖累中資科企龍頭股，騰訊、美團本周累計再急挫6%。不過，從估值上看，騰訊估值已跌穿中美貿戰底，長線投資價值是否開始出現呢?重要的是要留意科企如何應對監管新要求。騰訊本周新宣布了今年最大的海外併購，斥資90億元收購英國上市遊戲公司。

騰訊本周新宣布了今年最大的海外併購，斥資90億元收購英國上市遊戲公司(資料圖片)

此外，網上召車平台滴滴出行股價跌至歷史新低，因有傳內地將嚴厲懲處並考慮要求其在美退市，事件發展將加速中概股改道本港上市，不過，當中面臨的監管難關值得注意。

恒大地產債務問題再引關注，廣發銀行提起的小額訴訟，演變為恒大的「股債雙殺」。恒大本周初遭廣發銀行要求凍結1億多元人民幣存款，觸發恒大市值急挫兩天內蒸發千多億元。雖然最終雙方達成和解，不過令到本地銀行加入「落雨收遮」行列，數間銀行暫停向恒大的新盤提按樓按。請點擊《巨子ICON》以下一周精選點評。

1、多家中資企業上市錯過香港 誰之過

是什麼令到諸多中資企業上市錯過香港？除了時間問題之外，香港的備案，及合規壓力，對於一些新經濟企業來說，不僅是一時間很難完成，甚至很難拿出證明。(閱讀更多)

2、騰訊接連收購遊戲公司 危機感來自何方｜企業熱評

憑藉行業固有的壁壘，騰訊能夠享受「強者恒強」的局面。但是，對於不缺錢的新興網路公司而言，遊戲行業的所謂壁壘只要加錢就能打破。(閱讀更多)

3、騰訊估值跌穿中美貿戰底部 阿里估值不再破底為亮點│巨子股評

阿里巴巴計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。此情況尤如當年的亞馬遜，目前阿里的電商業者經已成熟，以基礎設施即服務（IaaS）為重心的阿里佔據不少數據中心(閱讀更多)

4、中國恒大拿着同吳亦凡一樣的劇本 會「GG」嗎？ | 企業熱評

如此看來，雖說尚不能肯定的說恒大已經走出債務危機，但恒大其實已經挺過了最艱難的谷底(閱讀更多)

5、恒大集團股債雙殺陷危局 銀行會否連鎖反應是關鍵｜企業熱評

恒大集團在過去一年的諸多打折賣房動作，並通過恒大汽車融資及恒大物業IPO來募集資金，都跟「三道紅線」的政策直接相關，現金流成為恒大集團的生命線(閱讀更多)

6、房企股價低迷遭機構拋棄 地產股還有機會嗎｜巨子股評

截至2021年二季度末，地產股已經完全從中國市值超千億元人民幣的18家主動基金的前十大重倉股中消失(閱讀更多)