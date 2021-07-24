教育股洗倉潮港美市場連環爆發　新東方系發公告稱未收到新規通知

中資教育股於周五在港﹑美兩地股市，皆出現洗倉式下跌。這輪教育股暴瀉，與周五在網上流傳一份內地對教育行業作出新規管有關，大行更紛紛唱淡教育股，其中花旗預料行業收入將大跌7成。至周五深夜，新東方系兩間上市公司在港交所（0388）發出公告，指出有部份中﹑英文媒體報道，指出內地監管機構正考慮制定一套新規，內容涉及中國義務教育制度下，所教授學科校目的相關課外輔導服務。

兩間公司皆指出，該等規則尚未公布，亦未收到有關該等規例的正式通知。

雖然新東方（9901）在港交所發出公告，可是公司的美股，以及一眾在美掛牌的教育股股價悉數下挫。新東方美股收市報2.93美元，跌54%，好未來收市報6美元，跌70.8%，高途瀉63.3%，收市報3.52美元。

不過三者收市後交易時段，股價出現反彈，高途於收市後交易時段收市報3.7美元，升5.1%，好未來報6.16美元，升2.7%，新東方報2.97美元，升1.4%。

經過周五大跌後，本港分析員於當日接受訪問時，皆表示對相關行業前景並不看好。勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵指出於周五表示，如從事專科教育，相信受到影響不大；若從事網上教育行業者，肯定最受衝擊；並指出若投資者手上持有教育股，建議當股價出現反彈時先行沽貨離場。

新城晉峰分析員莫灝楠認為，要視乎有關公司主要發展哪一個範疇的教育業務，若是從事高等教育及大學，影響較低；可是主要從事網上教育平台，或補習學校者會較受到影響。因為政府明顯加強對學生課外補習的監規管，所以不建議投資者在價殘時低撈。