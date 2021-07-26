雙減｜教育板塊再遭洗倉　佔跌幅榜首五位　新東方勁瀉15%

【09:46】

政策重招下，教育股再遭洗倉，佔據跌幅榜首五位！新東方（9901）瀉14.9%、新東方在綫﹙1797﹚瀉14.85%、思考樂教育﹙1769﹚瀉14.63%、天立教育﹙1773﹚14.39%、卓越教育瀉14.51%。

【09:23】

內地K12教育培訓政策出爐，教育板塊連日重挫，今早續低開，新東方（9901）低開14.86%，新高教集團（2201）跌11.6%，中教控股（0839）跌3%。

近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實，引發K12教培行業巨大變革。

分析指「雙減」文件對K12教培的治理力度是史無前例的，明令禁止學科類培訓以各種方式上市，並且牌照不再新增，擴張路徑受阻；線上學科類培訓重新審批，搜題等工具類APP或面臨下架，在線外教英語培訓無法繼續使用境外外籍老師。K12教培行業受到極大衝擊，將面臨向其他賽道轉型的挑戰，如素質教育或職業教育培訓。

新東方今日（26日）發公告稱，現正考慮采取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。