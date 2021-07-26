戶戶送：近半餐廳堂食收入增加　惟憂營運成本上升

「新冠肺炎」爆發下飲食業生意大減，但隨住疫情緩和，生意亦有好轉。戶戶送（deliveroo）今日（26日）公布，第二季「餐廳信心指數」調查的結果，發現由於堂食收入大幅增加，外賣服務需求亦見穩定，本港餐廳對行業未來感到樂觀。

戶戶送指，公司向餐廳夥伴進行調查，發現48.3%受訪餐廳表示堂食收入增加，較上一季大幅增長12.4%；約29%受訪餐廳稱其堂食收入因現行的社交距離措施及堂食限制而錄得跌幅。

另外，外賣和自取服務的需求則維持於62%，36.2%受訪餐廳表示外賣訂單較第一季有所增加，25.9%表示訂單數量持平；餐飲業對政府電子消費券計劃給予肯定，但仍期望政府能加強支援，以助業界復甦。

另外，第三季需要裁員或要求員工放無薪假的數字，從上一季的17%下降至14%，顯示業內的就業情況緩慢而穩步地改善；然而過半數（59%）受訪餐廳表示營運及可變成本（如租金、人工和食材）較上一季增加。如果未來數月出現意外情況導致食肆收入下跌，這些成本或會對生意構成挑戰。

公司指，餐廳夥伴對餐飲業前景和整體經濟方向仍感樂觀，兩者的信心程度分別增加12.8%及8.1%，餐廳對整體業績的滿意度平均為5.9/10，較2021年第一季的5.8/10輕微上升。