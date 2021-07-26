奧運又關炒股事？ 分析︰倘日本奪10金以上　有助帶動日股

東京奧運已經正式開鑼，各國選手努力爭取獎牌。不過有分析就指出，取得獎牌後除了舉國歡騰外，更會令股市上漲。

據日本《共同社》引述的三井住友DS資產管理報告，稱日本代表團若能在奧運會上奪得10枚以上金牌，股市就會上漲。

報告調查歷屆夏季奧運會日本的金牌數，與期間股價變動的關係，結果顯示日經指數似乎會隨著日本代表團的活躍表現而上漲，如1968年墨西哥奧運會期間，日本奪得11枚金牌，股指上漲了2.3%；在1972年慕尼黑（13枚）、1984年洛杉磯（10枚）、2004年雅典（16枚）、2016年里約（12枚）奧運會期間，股市亦出現上升。

不過，一旦金牌數目在9枚以下，股指持續下跌。惟2012年倫敦奧運會則是例外，當時日本奪得包括7枚金牌在內的38枚獎牌，獎牌總數創歷史新高，股市上漲達到5.2%。

撰寫報道的首席經濟師宅森昭吉認為，運動員的活躍表現提振了投資信心，從而影響股市。據稱作為奧運特別需求，不僅電視機銷量、外賣服務增加，參賽選手代言或愛用的商品等熱銷也有先例。

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調查亦指出，金牌數和股市並不一定正比關係，即使在1964年東京奧運會上，日本奪得16枚金牌，但股市卻下跌。這是因為奧運前建設熱潮產生反作用，令經濟在奧運會舉行的10月前已觸頂。

《共同社》表示，儘管人們對新冠疫情下堅持舉辦東京奧運會的批評根深蒂固，但宅森預測日本此次能奪得約30枚金牌，他又稱，「希望運動員的活躍表現能讓社會變得光明。」

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