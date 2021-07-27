港股三日累瀉2600點　投資者要錢要唔貨　郭Sir明言後市已無得睇

散了，真的散了。相信今日不少投資者將這幾個字掛在咀邊。大市在創下歷來成交額新高下，全日急瀉1,100點，反映市場沽壓甚重。其中四大科技股ATMX全數下挫，累及大市下插得半點水花也沒有，25000點大關亦曾失守。

雖則大市估值經過兩日大跌後，已更相宜。從9天RSI為18.966顯示，大市已處於超買水平。可是專家們卻不建議投資者，在現階段因估值平而入市，反而籲投資者待上市公司於下月公布業績後，再作部署。



25000點大關曾失守

港股全日狂瀉1,105點，收市報25086點。面世滿一周年的科指亦大挫541點，收報6249點；恒生國指跌475點，收報8879點；大市成交金額3,606.7億元，創有記錄以來新高。

這一波港股三連跌，合共錄得2,637點跌幅，如此猛烈跌勢，原因之一為內地加強對不同行業監管，引致中資全面下挫。科技股也好、教育股也好、就連被視為處身於朝陽行業的物管及監醫藥股股，皆無一倖免。

加上外資似乎對港股興趣大減，讓跌勢加劇。據《彭博》報道，由於市場猜測美國可能會限制在內地和香港的投資，部分外資基金正逐漸拋售中國股票，例如有「女股神」之稱的Cathie Wood大幅減持中概股。另外，有美國證交會（SEC）委員接受訪問時指，在美上市公司必須披露重大風險，包括受監管環境及中國政府干預業務風險。

不過今日並非所有股份均捱打，公用股完美地發揮避險作用，舊經濟股亦獲投資者追捧，亦為投資者帶來一點點慰藉。

可見中外夾擊下，港股今日「冇運行」一度跌穿二萬五，分析師指有三大原因造成災難日，更籲投資者勿貪平入市，可靜待8月業績期。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，三大原因「推冧」港股。（資料圖片）

溫傑：三大原因「推冧」港股

究竟股災元兇是誰？光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，三大原因「推冧」港股，一是早前港股略下跌，散戶「博反彈」衝入市，現時反彈不成，就開始沽貨；二是由於內地加大各行業監管力度，外資基金擔憂港股有政策風險，於是拋售港股，同時不排除有基金因教育股暴跌而「爆倉」，繼而「斬倉」；三是多方沽貨，發生「人踩人」事件，最終令恒指大瀉過千點。

至於後市部署，溫傑指出，散戶、機構齊沽貨，短期港股仍有下行壓力，不但沒有好消息，壞消息更「一籮籮」，投資者宜保持觀望，可待8月業績期，再選擇是否入市。

香港股票分析師協會副主席郭思治籲投資者勿貪平接貨。（林若勤攝）

郭思治：投資者勿貪平接貨

香港股票分析師協會副主席郭思治（人稱郭SIR）表示，大市從上周四（22日）到今日已跌超過約2,600點，由於一系列中國政策出台，先是內地互聯網監管風暴，騰訊（0700）、阿里（9988）連日受沽壓；再加上內房及教育行業遭整頓，而且美團（3690）亦受到影響，「無辦法！在中國政策不斷出台下，大市一定受到衝擊！呢一刻最緊要唔好一味貪平買」他籲投資者最重要檢視自己持倉情況，持貨能力是否足夠，這才是最關鍵！

被問到港股未來走勢，郭SIR直言「唔睇了！無得睇！」，皆因內地政策不斷，他認為恒指一度失守重要關口，非技術性問題，而且大市之前一直處於超賣狀態，他相信股市反彈動力不大，只能有待市場沽壓消除後再作部署。