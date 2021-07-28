阿里張勇﹕過去一年經歷　讓公司思考如何與夥伴和諧共處

阿里巴巴（9988）董事會主席兼首席執行官張勇指出，平台經濟是全世界面臨的嶄新課題；過去一年公司對平台經濟有了更深的理解及體會，今年4月國家市場監管總局罰單的經歷，讓公司認真思考，在更廣闊的宏觀環境下，如何與社會各界﹑合作夥伴和諧共處。

張勇在致股東信中指出，有關經歷讓公司認真思考，像阿里這樣一家立志成為數字經濟基礎設施的平台企業，在更廣闊宏觀環境下，如何與社會各界﹑合作夥件和諧共處，如何和利益相關者形成良性互動，如何讓公司的平台跟社會發展更加同頻共振。

張勇又指出，平台型企業帶有天然的社會公共屬性，應該更多深入思考的是企業能創造多少社會價值，參與解決多少核心科技的問題，如何更好地支持鄉村振興的發展，如何變得更綠色及可持續，從而以平台之心，聚八方之力，使一家真正意義上有擔當﹑負責任的好公司。

回顧過去一年，他指出阿里經歷了前所未有的一年，不僅是疫情的複雜走向，包括波詭雲譎的國際局勢﹑全球經濟和宏觀環境，均發生深刻而持久的變化，很多變化對該公司屬新的經歷。

過去一年公司經歷前所未有一年

然而他指出幸運的是公司身處中國這個全球最大的消費市場，以及背靠這個全球最有韌性﹑最具活力的供應鏈體系，中國也在疫情中率先進入經濟及生活的正常秩序，皆給予長期增長﹑創造更多價值的信心。

張勇表示在新的財年，公司希望最終成為一家消費互聯網及產業互聯網結合得更好的公司，這是公司未來非常重要的定位及方向。