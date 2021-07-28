希慎興業推四項疫苗接種推廣計劃　助持份者接種疫苗

希慎興業宣佈推出四項疫苗接種推廣計劃，以助推動新冠疫苗接種。其中項目亦將會為深受疫情影響的香港市民提供援助，同時透過全面的項目配套，繼續於社區推廣接種新冠疫苗的重要訊息。

項目包括「港安醫療 X 希慎疫苗接種推廣計劃」、「利園區租戶疫苗接種推廣活動及保良局捐贈計劃」、「疫苗接種幸運大抽獎」等，希慎興業與港安醫療合作，向主要在利園區的服務業前線人員或弱勢社群提供合共1,000個免費健康檢查套餐，以鼓勵更多人接種疫苗。兩個合作夥伴更設立了全港首個位於商場内的疫苗接種推廣中心，地點位於禮頓中心。接受免費身體檢查套餐的人士，以及其他有興趣付費接受服務的公眾人士，可於推廣中心獲取更多有關自己健康狀況的資訊。

希慎鼓勵位於利園區的商業租戶員工接種疫苗，會就每位在利園區工作，且於今年9月30日或之前完成接種（兩劑）疫苗的希慎租戶員工，當中包括希慎的員工，捐出100元善款。同時亦會為已接種兩劑疫苗的員工提供兩天額外假期，若全職員工接種疫苗比例達致70%。

另外，為進一步推動本港新冠疫苗接種活動，希慎將於8月推出為期4個星期的幸運大抽獎。已接種疫苗的「Lee Gardens Club」會員可參加幸運大抽獎，有機會贏取產品或服務，例如宅度假套餐、Apple Watch、運動裝備或免費健身中心會籍。完成接種兩劑疫苗的「Lee Gardens Club」會員只需於網上登記，無須消費即可參加大抽獎。