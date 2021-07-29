美股收市｜指數升跌不一　中概股反彈　美團較港收市升逾一成

美聯儲公布議息結果，利率維持在0.25%不變，主席鮑威爾指在削減減量化寬松(QE)措施前，就業市場仍有改善空間，道指跌127點，標指幾乎無升跌，納指則維持造好。中概股在連跌數日後，普遍反彈。港股ADR方面，美團（MPNGY）升幅13.87%，折合港元231.87元，較港收市價升11.14%，網易（NTES）、嗶哩嗶哩（BILI）比本港收市也分別升逾一成；騰訊（TCEHY）折合港幣收報480.31元，較港收市價升7.4%；阿里巴巴（BABA)升5.34%，折合港元報190.64元，較港收市價升11.14%，教育股新東方較港收市價升14.46%；



美股收市，道指跌127.59點或0.36%至34930.9點，標普 500 指數微跌 0.82點或0.02% 至 4400.64點，納指上漲 102點或0.7% 至 14762.58。

科技股Facebook（FB）在盤中創52周新高後，盤後公布財報並在市後交易中大跌，估計第三四季營收大幅放緩，股價盤後一度跌5%；Paypal（PYPL）第二季度營收以及股息都低於預期，盤後交易時段股價一度跌7%。

中概股普遍造好。網易有道(DAO)漲30%，名創優品（MNSO）升17.788%，跌到殘的教育股好未來（TAL)反彈16.15%； 新股移動學習平台多鄰國(DUOL)更收漲36.28%。