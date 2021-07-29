陳啟宗：樓市看法中性　港缺土地因立法會掣肘　新制度下將會增加

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗認為，本港樓市將平穩發展。他出席業績發布會時稱，對樓市看法較中性，不太擔心會下跌，亦不擔心會飛升。他認為，過去廿多年來樓市不健康發展，全因受立法會掣肘，「唔係政府冇做嘢，冇誘因去賣地，主要係因為立法會，唔係話政府官員岩晒，但主要責任唔係官員度。」

他稱，前特首董建華當年提出「八萬五」建屋計畫，時任財政司司長曾蔭權已找到足夠十年的建屋用地，反映香港有足夠用地，因此他認為，在立法會掣肘下，不准許政府以填海或發展郊野公園等渠道增加供應，令土地不足。不過通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》及實施《國安法》後，「未來三年、五年﹑十年都有土地出來，供應會增加」

他認為，本港有四、五成人擁有自己的物業，內地人來港，「真係多到飛起」，抵消人口流失的影響，因此相信樓市會平穩發展。他又表示，香港低稅率，亦有相當自由，看好高檔住宅市場，未來會繼續投高檔住宅地，「前年有黑暴，去年有Covid，市唔好會賣地，我都寫過，當滿街鮮血時，入市就會贏，市唔好，恒隆就會出來。」

陳啟宗（右二）認為，本港樓市將平穩發展。（公司提供）

至於內地大力調控樓市，陳啟宗認為是好事，主要因為中國住宅市場「岩岩過咗一個臨界點」，政府應好好規範，而發展商亦意識到，房地產市場不能再「好似以前咁搵錢，所以做好多其他生意，就係知道自己行業，起了基本上的改變。」不過由於恒隆主要集中商業地，住宅用地佔好少數，沒有集團影響，「反而供少咗樓，可能會多咗嘢，有少少幫助。」

盧韋柏相信，下半年香港零售市道會有增長。（網上直播圖片）

內地業務方面，行政總裁盧韋柏表示，內地高端零售銷售勢頭持續，疫情下出現「系統性」改變，更多人會留在內地消費。陳啟宗補充，內地一般的生活用品消費的確會下跌，但奢侈品消費品非常強，部分外國品牌更會針對內地消費者推出產品，可見其潛力。

香港零售市道方面，盧韋柏表，疫情下給予租金優惠，相關優惠要在業績中攤分，因為是預料之內。他相信下半年會有增長，但要視乎疫情，希望消費券起刺激作用。

提到集團今年加派息，盧韋柏指息率水平一向按策略及機制去考慮，「有能力加股息就會去加」，陳啟宗補充，加派股息是反映集團對業務前景樂觀，「如果對全年業績沒信心，中期不會加股息」惟下半年會否再加，要視乎董事局。