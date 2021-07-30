銀色債券2021｜滙豐與中銀及渣打皆稱認購反應熱烈

政府發放的第六批銀色債券今日（30日）下午2時截止認購，綜合多間銀行數據，銀債認購反應熱烈，總認購金額及人數均創新高。

中銀香港：總認購人數較去年上升8成

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，經中銀香港認購銀色債券的認購金額及人數均創新高，總認購人數較去年上升8成，而總認購金額更突破本行銀色債券及iBond的歷史紀錄。

該行預計以去年市場整體認購人數為基準同樣上升8成推算，估計今年整體認購人數可突破25萬人，而以發行額增至300億元計算，預計每人平均分配到12手。客戶主要經分行認購，使用手機銀行認購的人數亦持續上升，為去年的3倍。由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

滙豐：申請宗數較2020年上升近一倍

滙豐發言人表示，新一批銀色債券的銷售打破多項紀錄，申請宗數較2020年上升近一倍，認購金額亦增加71%。流動或網上理財的申請佔整體比例逾40%，透過數碼渠道申請的宗數上升166%，認購金額為去年的2.1倍。整體而言，客戶平均每人申請28手。另外65歲以下首次獲准認購銀債的客戶，約佔總認購申請的五分之一。

渣打﹕認購金額上升逾六成

渣打香港發言人表示，接獲的銀色債券申請較對上一批急增超過一倍，認購金額亦上升逾六成。