阿里巴巴今公布季績　大行預測一文看清　德銀形容︰迎疲弱的一季

近日表現隨科技股走弱的阿里巴巴﹙9988﹚周二﹙3日﹚收市將後公布2022財年首季度業績，大行預期集團首季收入將會按年增長逾三成，惟增速將會放緩，並預計非通用會計準則（Non-GAAP）經調整淨利更較去年同期倒退。在中央積極推動反壟斷政策下，市場將重點關注阿里最新的營運指引，以及管理層對全球化領域及新業務的投放。

根據彭博綜合多家大行的首季財報預測，預計阿里首季收入中位數為2,086億元（人民幣，下同）；Non-GAAP經調整淨利預測中位數為394.6億元；經調整EBITA中位數為399.42億元。

彭博綜合各大券商預測，料阿里巴巴今年首季收入增長超過三成。（01製圖）

德銀︰盈利將被投資支出掩蓋

其中，德銀預計阿里巴巴將迎來「疲弱的季度表現」（A soft quarter ahead），料首季的盈利將會被持續加大的投資支出所掩蓋。德銀估計，阿里首季收入將按年上升33%，惟總額較市場平均預期低出4%；季度經調整EBITA為420億元，則高於其餘13家券商的綜合預期。

該行又提到，隨著「六一八」節日成功推廣，預計核心電商業務客户管理收入（CMR）按年增長達15%。至於阿里雲方面，德銀預計阿里雲經調整EBITA將會按季下跌7.6%。該行重申買入評級，目標價由原本的274元，下調至273元。

交銀國際預計，阿里巴巴戰略發展部門全年料虧損近700億元人民幣。﹙資料圖片﹚

交銀國際：戰略發展部門全年料虧損近700億

至於交銀國際則表示，預計阿里首季Non-GAAP淨利潤按年下跌6%，收入則按年升38%，至2,123億元；經調整EBITA按年跌6%，至425.12億元人民幣。交銀同樣認為，「六一八」期間有助提升用戶體驗，預計電商GMV及客戶服務收入均按年升17%。

阿里2021年全年業績指出，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。交銀國際估計，阿里將在戰略發展部門全年虧損近700億元，當中社區團購料虧損300億元。該行認為，阿里短期戰略性投入影響短期利潤，但未來將擴大潛在可滲透市場規模。

瑞信：下調盈利預測 核心電商有長線價值

瑞信發表報告，預期阿里首季收入錄2,040億元，按年增長33%。隨著阿里宣布加大投資，瑞信預計經調整EBITA按年下跌11%，當中新業務投資預計由去年的40億元，大幅增至170億元。

瑞信決定下調阿里巴巴2022財年至2024財年每股盈測，並調低目標價至245元。不過，該行認為現時核心電商估值僅為2021財年預測市盈率的11倍，有長線投資價值，維持「跑贏大市」評級。

有分析師預計，阿里巴巴今年的投資將覆蓋盈利增長，並料投資將大量集中於上半年。（視覺中國）

阿里季績或令市場失望 股價恐再受壓

另外，彭博綜合部分大行的分析師評論。其中，摩根士丹利Gary Yu等分析師認為，阿里巴巴首季收入將低於市場普遍預期，主要是由於其基礎的客戶管理和營銷業務收入下降，預計投資將大量集中在上半年。

大和John Choi等分析師則指，預計阿里首季收入增長為36%，EBITA預期為370億元，低於市場普遍預期，因認為阿里對新項目的投資增加，當中淘寶特價版和社區團購的投資可能會拖累核心業務的EBITA。

另外，野村Jialong Shi等分析師在7月5日的報告中寫道，預計阿里巴巴首季收入增長為33%，低於市場普遍預期。野村預計，阿里子公司高鑫的業績將構成拖累，另外線下超市業務低迷，料阿里巴巴新零售業務的收入可能按季下降13%

阿里巴巴7月份單月下跌14%，彭博綜合市場人士認為，阿里季績將令市場失望，或使股價將進一步受壓。而上周受累於中國監管整頓行動的衝擊，市場人士認為此輪整頓令相關股票因此變得更便宜。而阿里巴巴目前的12個月市盈率為18.8倍，遠低於五年平均值24倍和亞馬遜（AMZN）的44倍。