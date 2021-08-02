造車新勢力7月交付量　小鵬汽車增速最強勁　蔚來汽車「包尾」

造車新勢力公佈7月汽車交付數據，蔚來汽車（NIO.US）7月交付7,931輛汽車，按年增長124.5%；理想汽車（LI.US）7月交付8,589輛理想ONE，單月交付量首次超過8,000輛，按年增251.3%；小鵬汽車（9868）（XPEV.US）7月交付8,040輛智能車，按年增228%。

理想汽車公佈2021年7月汽車交付數據，交付8,589輛理想ONE，單月交付量首次超過8,000輛，按年增251.3%。今年至7月底，總交付量達38,743輛。理想ONE目前累計交付量達72,340輛。

蔚來汽車公佈2021年7月汽車交付數據，ES8、ES6和EC6的累計交付量達125,528輛。7月全新蔚來ES8交付1,702輛，創下今年最好成績；蔚來ES6交付3,669輛，蔚來EC6交付2,560輛。今年至7月底，已累計交付49,887輛，超去年全年交付量。

小鵬汽車公布7月份智能車交付數據，期內交付8,040輛智能車，按年增長2.28倍，再創公司最高月度交付紀錄。其中，P7智能轎跑交付量達6,054輛，為P7發佈以來最高月度交付紀錄。今年至7月底，累計交付38,778輛智能車，按年增長3.88倍。