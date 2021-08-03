數碼港攜手3企創建全港首個5G邊緣運算場景

數碼港、數碼港培育計劃的畢業初創Unissoft、SmarTone及愛立信宣布攜手合作，於數碼港園區內建設全港首個5G MEC 邊緣運算(Multi-access Edge Computing)場景，藉以發揮5G通訊技術的優勢。

項目由Unissoft研發、SmarTone設計5G網絡邊緣（MEC）系統基礎架構，配合其5G網絡及由愛立信研發的企業5G移動邊緣網關 (Ericsson Enterprise Edge Link) 裝置，是首個在香港採用其支持商用應用，亦是亞洲首批項目之一。首個應用實例為數碼港商場的寵物監測系統，預計於今年10月正式投入運作。

左起為數碼港首席營運官鄭希穎、愛立信香港及澳門總裁馮家輝、SmarTone科技總裁鄒金根及Unissoft創辦人吳國聲，為Unissoft在數碼港園區的邊緣運算5G方案進行啟動。（資料圖片）

5G邊緣運算讓操作更即時、數據更安全

5G科技除了有更高的傳輸速度，更有多項突破性的技術特點，例如邊緣運算及網絡切片技術，令5G網絡可以滿足到更多講求即時反應及高度穩定性和精確度的應用。邊緣運算功能讓數據無需傳送至遠方的伺服器進行運算，而可以在就近的基站或專用運算平台進行處理，一方面縮短數據處理時間，另一方面，由於數據無需經由公共雲端伺服器處理，保安程度更高。

今次為首次有本港初創以自家研發之技術，應用於提升5G商用價值。5G能以更低時延和安全的網絡設計，廣泛應用於商業和工業通訊，甚至無人駕駛。MEC優點是可讓企業在5G網絡內，部署屬於本身的應用，Unissoft技術則大幅降低了成本，充分發揮5G優勢。

Unissoft將會為寵物友善的數碼港商場，提供一套由5G MEC邊緣運算支援的寵物監測系統。該MEC裝置是通過Unissoft自家研發的nEdge設備，結合愛立信最新的企業5G移動邊緣網關Ericsson Enterprise Edge Link裝置而成。