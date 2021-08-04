美股│軟銀押注基因科學業務　豪擲50億建倉羅氏製藥

就在軟銀（Soft Bank）計劃減持三分之一所持優步（Uber）股份消息發布的五天後，有媒體報道稱，這家日本巨頭正在「悄悄」押注生物製藥與醫療診斷龍頭瑞士羅氏公司（Roche）基於數據開發藥物的基因科技業務。

綜合媒體報道，據兩位匿名知情人士透露，日本軟銀已建倉羅氏製藥的股票50億美元，成為該公司最大的投資者之一，並認為基於數據的藥物發現與開發業務——羅氏基因科技部門的價值「被嚴重低估了」。

公開資料顯示，羅氏製藥去年聘請了哈佛大學附屬布羅德研究所的核心成員、計算與系統生物學家Aviv Regev來領導其基因科技研究部門。而軟銀也越來越關注生物科技和醫療保健領域，計劃通過其資管部門SB NorthStar斥資數十億美元投資上市的生物科技公司。

7月22日發布的財報顯示，儘管仿製藥仍對營收形成壓力，新冠檢測業務助力羅氏製藥的半年報達到市場預期，二季度營收已恢復到疫情前（2019年三季度）的水平。受新冠檢測產品需求高企以及常規檢測業務恢復，該板塊的半年度營收達到90.42億瑞郎，按年增51%。

值得注意的是，羅氏製藥與日本軟銀在今年2月花9億美元投資了可轉債的美國基因測序公司太平洋生物科學（Pacific Biosciences）有密切合作關係。

負責軟銀Northstar投資組合的SBManagement首席執行官Akshay Naheta當時稱，相信太平洋生物科學技術將成為人口基因組學的標準工具，從根本上改變醫療保健實踐。太平洋生物科學恰恰與羅氏製藥達成了一項為期 15 年的非獨家協議，旨在幫助增加下一代基於測序的體外診斷 （IVD） 測試的可得性。在宣佈軟銀投資後，太平洋生物科學的股價曾單日飆升25%。

截至8月3日收盤，羅氏製藥瑞士股價小幅上漲0.24%，美股ADR RHHBY漲超0.5%。