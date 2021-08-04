港股反彈乏力　官媒出文留神網遊股　阿里增回購│財經評論

官媒出文批評網絡遊戲生態，引起市場憂慮政府對網絡遊戲加強監管，港股一度急跌逾400點後拗腰，最後僅跌40點，收報26194點，成交額達2,037億元。港股雖力守二萬六關，但未能收復7月26日當日的跌幅，反彈力度未見強勁。



阿里巴巴（9988）昨公布截至6月底止的季度營收按年增長34%至2,057.4億元（人民幣‧下同），非公認會計準則之淨利潤為434億元，按年升10%。公司同時將股份回購計劃總額由100億美元增至150億美元，為公司歷來最大股份回購計劃，有效期自2022年底，而公司自今年4月1日以來，已經回購約37億美元ADS。

雖然阿里增加回購額度，不過，今年中國強監管，加上雲計算收入受某大客戶停止採用阿里的海外雲服務影響，致增長放緩，上季收入增長29%遜預期，料難扭股價弱勢。

阿里阿里巴巴（9988）昨公布截至6月底止的季度營收按年增長34%至2,057.4億元人民幣，非公認會計準則之淨利潤為434億元人民幣，按年升10%。（路透社）

北水連續12日撤港 再沽騰訊45億元

新華社旗下《經濟參考報》昨早發表題為〈「精神鴉片」竟長成數千億產業〉，指任何一個產業、一項競技都不能以「毀掉一代人」的方式發展，並引述業內人士稱，要警惕網絡遊戲危害，及早合理規範。不過，《經濟參考報》官網午間一度刪除文章，直至傍晚六時許再重新刊登修訂版，標題改為〈網絡遊戲長成數千億產業〉，把「精神鴉片」及「電子毒品」等用字刪走。

然而，官媒出文觸動了脆弱的市場，騰訊（0700）昨一度跌逾一成，最後跌6.1%，報446元，股價二次探底，成交更是達515億元，佔港股整體成交達四分之一。遊戲股暴跌，網易（9999）昨跌7.7%，中手游（0302）跌13.6%，祖龍娛樂（9990）跌14.8%，心動公司（2400）跌8.1%。

瑞銀料內地今輪對互聯網監管可能至少持續到2021年年底，估計尚未觸底，建議對內地互聯網行業的「減持」看法。北水連續12個交易日淨流出，昨淨沽49.4億元。騰訊及美團（3690）分別錄44.7億元及13.5億元淨流出。

官媒出文批評網遊行業，觸動了脆弱的市場，遊戲股暴跌，騰訊昨一度跌逾一成。（中新社）

本地零售復甦 商場股有睇頭

港府第一輪消費券正式發放，領展（0823）行政總裁王國龍表示，本港新冠疫情緩和，過去兩月商場人流明顯回升，整體商場人流已回復至疫情前水平，旗下時租停車場使用量已回復至2018年水平，同時，又自開始派發消費券當日後，旗下商場的商戶生意都很暢旺，當日的人流較過去幾個周末增長超過兩成。

另外，本地商場亦受惠疫情緩和和消費券發放，太古地產 （01972） 旗下商場銷售額繼續復甦，截至6月底止，太古廣場購物商場零售額增長加快至36.2%，太古城中心零售額亦升4.5%，東薈城增長18.1%。

至於希慎（0014）發盈喜，公司預計上半年扭虧為盈，並有機會錄得不少於5億元，業績大為改進乃主要因公司投資物業的公平值虧損較前期減少。

隨着新冠疫情緩和及港府第一輪消費券正式發放，本地商場人流回升。（歐嘉樂攝）

標指再破頂 關注周五非農數據

美國6月份工廠訂單升1.5%，好過預期的1%增幅，道指升278點或0.8%，報35116點。標指收市升0.8%，報4423點，為今年以來第42個收市新高。納指攀升0.6%，收市報14761點。

美國10年期債息跌至1.18厘水平，聯儲局官員對經濟復甦看法分歧，投資者可留意本周的美國就業數據。