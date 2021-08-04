7月新興市場投資組合淨外資流入鋭減　股市流出105億美元

據國際金融協會（IIF）周二（8月3日）公布的數據顯示，7月新興市場投資組合淨外資流入大幅放緩，主要原因是資金大量流出股市。



《路透》報道，IIF表示投資者者氣受到美國聯邦儲備委員會（FED，簡稱聯儲局）鷹派立場和北京方面的監管行動等因素打擊。

7月，淨流入新興市場股票和債券投資組合的外國資金減少至77億美元，其中新興市場股市流出105億美元，為10個月來最差數據。

IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，這似乎表明，新興市場發行人的目標是在他們認為借貸成本即將上升之前在市場上發債融資。

「新興市場仍然容易受到美聯儲縮減資產購買計劃的影響，因對美國經濟經濟的支持減少可能會導致全球金融狀況收緊。」

數據顯示，6月和2020年7月的淨流入規模分別為237億美元和322億美元。

Fortun稱，「部分因中國監管行動發展引發的不確定性增加導致資金在7月流出股市。」

滬綜指7月累計下跌5.4%，創逾兩年來最大月度跌幅。韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌2.9%，MSCI明晟新興市場指數急挫7%，均創2020年3月以來最大月度跌幅。

不過，IIF初步數據顯示，中國資產上月勉力吸引到資金流入，8.89億美元流入股市，9.59億美元流入債市。