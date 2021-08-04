天星銀行推中小企鬆一鬆貸款　首24個月還息不還本

為進一步擴大對中小企的服務範疇，天星銀行airstar將進行第二階段沙盒測試「中小企鬆一鬆貸款」，並將接受150名提取貸款之客戶。



天星銀行airstar行政總裁姚文松表示，新產品理念以服務中小企為主。參考過往經驗，中小企客戶需要不少現金流，好讓更多資金投入業務。惟中小企在申請貸款期間，希望手續簡單化，故天星銀行透過金融科技，將申請貸款流程簡單化，為中小企帶來更方便快捷的體驗。

今次「中小企鬆一鬆貸款」產品特色是客戶將貸款轉至天星銀行，首24個月可還息不還本，減輕客戶每月的還款負擔。客戶可自行選擇3至5年還款期，成功批核的貸款申請，首24個月只須償還貸款利息，而無須償還本金。

首3個月貸款利息回贈

其次，貸款額度高達舊貸款額度兩倍，上限為600萬元，兼可提取額外現金。客戶須準時繳付首三個月的還款，並在放款後下一個月起，每月累計滙入金額達到已批核貸款的20% 或以上，客戶便可於第四個月獲取首三個月已付利息的全數回贈。

再者，還款賬戶可專享與貸款年利率掛勾的優惠年利率，上限為貸款餘額之25%， 客戶可隨時提取賬戶內之存款，同時賺取額外利息，方便靈活調動資金。

最後，貸款全網上申請，無須手續費，最快3個工作天完成審批。客戶只需在線上提交文件、資料，天星銀行盡量做到簡化流程。無論申請最後成功與否，申請都不會收費。