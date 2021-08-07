快手破底港股下周風險未退　專家：兵慌馬亂　寧買ETF｜巨子股評

恒指本周雖然重上二萬六，全周輕微反彈200點，不過內地監管風險持續困擾大市，投資者擔心內地嚴打課外教育行業後，下一波會是網絡遊戲或是短視頻。短視頻龍頭股快手（1024）股價本周累積挫近23%，創上市新低；騰訊（0700）亦跌至14個月來低位。專家指出，現時市況兵慌馬亂，暫時未到趁低吸納科技股之時，若要博反彈，亦寧願買ETF，建議看好新能源、電動車及芯片。

快手基石股東股份解禁 全周挫近23%

本周新經濟股表現仍然疲弱，恒生科技指數連續第三周向下，全周累挫1.2%。當中短視頻龍頭股快手在本周創新低，一來是受到官媒批評，指要注意網絡視頻行業亂象，網絡視頻平台需回歸正確價值取向；二來是快手上市半年屆滿，本周有逾38億股股票解禁，佔發行後股本的94.81%，投資者憂股東會急於套現拖累股價。

快手基石股東股份解禁，股價全周挫近23%。（快手網站）

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，快手的大批股份解禁新聞，投資者早已知悉，近期股價亦積弱，每見反彈都即遇巨大沽壓。他認為現時市場最擔心的，是在內地對互聯網行業強力監管下，集團現時的業務模式能否繼續，認為目前監管機構的態度曖昧，投資者難以量化風險，因此不會選擇投資此類股份，建議投資者趁反彈要離場。

騰訊遭官媒批評 股價未能收復失地 連敬涵料難重上500元

至於網絡遊戲一哥騰訊，本周亦同樣受到官媒批評，指網絡遊戲是精神鴉片，雖然其後將文章修改重發，用字語氣轉變為較溫和，不過騰訊股價仍舊反覆向下，本周累計跌逾5%，創十四個月低。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵接受訪問時表示，騰訊弱勢已成，本周雖然一度技術性回升，不過未能收復周初官媒批評後所創的跌幅，加上現時又有傳互聯網企業或不能享稅務優惠，認為監管風險持續打擊股價，相信即使反彈，亦無力重上500元。

騰訊遭官媒批評，股價創十四個月低(資料圖片)

外電指阿里巴巴警告有加稅風險

另一科網平台龍頭阿里巴巴 （09988） 本周發布業績，據《彭博》引述消息指，阿里巴巴在業績後會見投資者時，提及加稅風險，指出內地或終止多年對互聯網大型企業的稅務優惠，個別子公司或不被視為「國家重點軟件企業」。報道引述消息指，阿里巴巴預計9月份季度的有效稅率為 20%，較一年前的8%大幅提高。

據《彭博》引述消息指，阿里巴巴警告互聯網大型企業有加稅風險。(資料圖片)

美團據報面臨逾77億元反壟斷罰款

除了上述提及的騰訊、阿里巴巴及快手之外，美團（3690）亦有負面消息傳出。周五據《華爾街日報》引述消息人士報道，內地反壟斷監管機構就美團涉嫌壟斷問題，計劃將判罰約10億美元（折合約77.7億港元）。知情人士稱，罰款可能會在未來幾周內公佈，美團將被要求改進其運營並結束一種被稱為「二選一」的行為。

據《華爾街日報》引述消息人士報道，美團涉嫌壟斷問題，面臨判罰約10億美元。（視覺中國）

阮子曦：市況兵慌馬亂 寧買電動車及新能源ETF

阮子曦認為，如果消息屬實，投資者不用太驚，因為「罰款是有數得計，可以用錢解決的問題，就不是大問題」，分析師可以調整盈利預測去量度股價跌幅。反之市場最擔心的，是政策不明朗會持續多久。

面對科網巨企監管風暴持續不散，投資者該如何部署呢? 阮子曦指出，現時市況兵慌馬亂，未到趁低吸納科技股之時，若要博反彈，亦寧願買ETF，看好新能源、電動車及芯片的相關ETF，如GX中國電車（2845）及GX亞洲半導體（03119）。

$快手科技(01024.HK)$$騰訊控股有限公司(00700.HK)$$阿里巴巴集團控股有限公司(09988.HK)$$美團(03690.HK)$