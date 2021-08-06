ViuTV上半年廣告收入激增66%　電盈︰MIRROR等人才吸引新舊客戶

電訊盈科﹙0008﹚公布截至今年6月底止中期業績，其中免費電視及相關業務收益上升97%至2.56億元，表現超預期。期內，有關業務的EBITDA虧損亦收窄至4,400萬元。

集團表示，今年上半年，ViuTV的廣告業務發展蓬勃，源於獨特的本地內容以及自家培育而且越來越受歡迎的人才，如MIRROR，吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。因此，上半年廣告收益增加66%至1.88億元。而公司的藝人管理和活動業務亦受惠於收視上升。MIRROR 在今年較早前舉行的演唱會的門票全部售罄，而組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告。

料ViuTV 等業務將錄盈利

集團又指，ViuTV 在今個夏天轉播東京奧運 2020，並推出一系列隊制遊戲節目，以進一步提高收視和變現能力，並將繼續提供獨特的本地內容，以保持業務增長勢頭，例如最近播放改編自日本的同名熱播劇《大叔的愛》（香港版）非常成功，並獲得香港社會大眾的熱烈迴響。

電盈預期，免費電視及相關業務有望在不久的將來取得盈利。

截至今年6月底止中期，電盈虧損收窄至3.15億元，每股虧損4.08仙，派中期息9.36仙；去年同期虧損5.84億元。期內，收益183.55億元，按年升0.4%。