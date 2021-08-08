「股神」旗下巴郡次季多賺逾2000億元　收入年增21%

有「股神」之稱的巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上周六（7日）公布，截至6月底止，次季收入錄得691.14億美元（折合約5,391億港元），按年增長21.6%；整體收益按年增長6.8%至280.94億美元（折合約2,191.3億港元）。

報告指出，期內營業利潤達66.9億美元，較去年同期的55.1億美元增長21%。

利潤增長有賴鐵路、能源業務「疫」情中復甦

外媒報道，隨著部分經濟活動在新冠疫情中緩慢恢復，巴郡許多業務亦從大流行中強勁復甦，並推動利潤和收入反彈。該公司在上季度的鐵路、公用事業和能源業務的收入錄得118.6億美元，按年增長28.5%；而保險及其他業務方面，收入錄得572.5億美元，按年增長20.2%。

巴郡（Berkshire Hathaway）公布，截至今年6月底，現金儲備為 1,441億美元，與3月底的水平相若（新華社）

報道指，巴郡繼續積極進行回購活動，在第二季度斥資約60億美元用於回購股票，促使上半年回購總金額達到126億美元。此外，截至今年6月底，該公司目前的現金儲備為1,441億美元，與3月底的水平相若，儘管該公司實施大規模的回購計劃，但仍接近歷史最高水平。

報道又提及，在財報公布之際，該集團的股票已抹去2020年的所有虧損，並創下同期的歷史新高。到目前為止，第三季度伯克希爾B股（美：BRK.B）已上漲逾2%，年初至今的漲幅亦超過23%。