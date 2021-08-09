福萊特玻璃中期淨利潤12.61億元人幣　按年增1.73倍　不派中期息

福萊特玻璃（6865）公布，截至今年6月底中期淨純利達12.61億元（人民幣‧下同），按年增加173.65%，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為16.95億元，按年增逾1倍，EBITDA利潤率為42.07%。基本每股收益為0.59元，不派中期股息。

公司期內總營業收入錄得40.28億元，按年增長61.37%；毛利19.35億元，按年增長103.28%；毛利率為48.04%，按年增長9.9個百分點。

光伏玻璃仍為主要收益 按年增長56%

期內，集團主要收益依然為光伏玻璃，佔82.54%，較去年同期減少2.73個百分點，其次為工程玻璃，佔7.55%，浮法玻璃的佔比率則由去年同期的0.18%大增至4.47%。

公司指出光伏玻璃收入較上期增長56.22%，主要受益於產能及需求增加，以及光伏玻璃價格有所下降，但平均價格高於去年同期。至於浮法玻璃收入按年增加近39倍，主要是由於一座日熔化量600噸浮法玻璃熔窯於2019年年底開始冷修，導致去年同期浮法產銷量下降，以及冷修窯爐於2020年8月點火投入生產，導致2021年浮法產銷量增長，同時銷售價格較去年同期增長所致。

此外，家居玻璃和工程玻璃收入按年分別上升42.58%和65.38%，主要由於疫情關係以致低基數效應，以及2021年上半年銷售數量和銷售價格較去年同期增長。

展望下半年，公司通過優化產品結構，進一步推動大尺寸、薄片化光伏玻璃產品的市場推廣，提升經營業績。同時，將加快對新建光伏玻璃生產線的投產，以及對現有光伏玻璃產線的升級改造，提高薄玻璃及大尺寸玻璃的生產比例，確保公司在全球光伏玻璃市場中的可持續發展能力和競爭力。