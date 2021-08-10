人民日報刊文斥「流量為王」　呼籲引導粉絲文化步入健康軌道

官方媒體《人民日報》8月10日發表題為《讓更多流量向上向善（引導粉絲文化步入健康軌道）》的評論文章，指出粉絲文化目前存在的諸多問題，建議相關部門在整治不良粉絲文化、引導粉絲文化步入健康軌道的過程中進一步端正對流量的認識，加強對流量的引導，讓更多流量向上向善。

以下為文章內容全文：

粉絲文化製造着大流量，也在呼喚着正能量。要用大流量放大主旋律的聲量、擴大正能量的傳播，讓更多流量向上向善。這樣，粉絲文化、網絡文化才能與時代同頻共振，才能真正行穩致遠。

一段時間以來，一些流量藝人自恃「流量為王」，陶醉在粉絲數、熱搜量、廣告額、片酬等數據維持的熱度裏，膨脹自滿，屢出不當乃至出格言行，甚至突破道德底線、越過法律紅線，造成惡劣社會影響。

演藝行業是一個社會關注度較高的行業。流量藝人因為人氣旺盛、粉絲眾多，經常佔據微博熱搜和娛樂頭條，在青少年群體中有一定影響力。作為「流量擔當」，他們身上不僅承載着粉絲的喜好選擇與情感投射，也承載着社會公眾的期待。這種期待既指向他們的才華技藝和職業操守，還指向其道德品質和社會責任。藝人傳播什麼樣的文化和價值觀，對社會來說具有一定的示範意義。尤其對青少年粉絲來說，生活中追什麼樣的星、明星發什麼樣的光，影響着他們的價值認知。藝人有品有德，才能更好地引領粉絲向上向善。

相較於以前，近年來隨着文娛產業的發展和社交媒體的普及，藝人和粉絲之間呈現一種強互動關係。特別是對流量藝人而言，他們的晉級、出道、作品宣發、形象維護，等等，幾乎每個環節都離不開龐大的粉絲群體以及日漸規模化、體系化的粉絲運營。在這種情況下，更需要流量藝人發揮對粉絲群體的正向價值，帶頭遵紀守法，從嚴道德約束，執著藝術追求，讓自身的作品和德行真正匹配所擁有的流量。

與此同時，針對粉絲文化中為了流量拉踩引戰、互相謾罵，為了熱度散盡千金、奢靡打榜等不良傾向，流量藝人不能一味迎合甚至誘導助推，而要敢於引導，勇於糾偏。通過自身理性看待流量，引導粉絲理性追星，在流量帶來的名利誘惑面前，保持頭腦清醒，始終心存敬畏，把流量轉化為動力，實現與粉絲的良性互動、共同成長。

東京奧運會期間，有一個讓人感動的小插曲，那就是國內一些演藝明星與中國奧運健兒在社交媒體上互訴喜愛、温情互動。運動員們在常年的刻苦訓練和緊張比賽之餘，喜歡聽歌、喜歡追劇，也有喜歡的演藝明星。但這一次，藝人們卻被頑強拼搏的運動員們「圈粉」，紛紛向為國爭光的體育健兒表達敬意和讚賞。這種互動讓我們看到彼此互相鼓勵、共同進步的美好，也讓我們看到，因熱愛而拼搏、因突破而發光，這種正能量才是社會公眾心中明星應有的光彩，才是不負眾望的「流量」所在。

粉絲文化製造着大流量，也在呼喚着正能量。大量「暖新聞」頻頻引發網絡關注、「感動」「淚目」成為視頻網站的刷屏彈幕，不少主旋律文藝作品在年輕觀眾中反響強烈……這些都表明，包括青少年群體在內的社會公眾對主旋律正能量有旺盛需求。能夠喚起人情感共鳴、給人前行力量、激勵人向上向善的內容，不僅有流量，而且能夠成為真正的大流量。倡導和鼓勵更多藝人堅持正確導向，以優秀創作弘揚社會主義核心價值觀、傳遞正能量，才能更好滿足青少年群體的精神需求。

流量越大，社會責任越大。在整治不良粉絲文化、引導粉絲文化步入健康軌道的過程中，要進一步端正對流量的認識，加強對流量的引導。要用大流量放大主旋律的聲量、擴大正能量的傳播，讓更多流量向上向善。這樣，粉絲文化、網絡文化才能與時代同頻共振，才能真正行穩致遠。