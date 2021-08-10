九倉吳天海：看淡內地樓市　寫字樓供應過剩料需時消化

九龍倉（0004）表示，受內地調控樓市措施影響，限制了集團的回報及增加風險；同時亦要因非住宅項目供應過剩而積壓的存貨，作出減值撥備36.5億元。

主席兼常務董事吳天海表示，中央過去提倡「房子是用來住的、不是用來炒」的政策，目前的樓市措施，都是在落實這個大原則，現時部分主要城市樓價已見回落，惟地價卻未見有好大的調整，措施影響下，內地項目只有微利，有時更見虧本，因此集團近兩、三年已沒有競投新地皮。

他相信，當局會繼續推行樓市調控，因此看淡內地樓市發展，更指即使政策出現新方向，如樓市限制變得較為寬鬆，集團都未必投到地，因不會進取投資；又指暫時見不到有合適項目與內地行家共同發展，又或進行併購。

吳天海指，內地寫字樓供應過剩，認為需時消化。（圖為上海會德豐國際廣場外觀、公司圖片）

「一雞死一雞鳴」 惟「新嘅一雞未見」

被問在調控措施影響下，會否更多投資內地商業項目。吳天海表示，內地商業項目是「可遇不可求」，目前內地寫字樓過剩，即使是上海，供應亦較多，需時消化。加上內地嚴控科技及教育企業，令相關行業不敢擴充，甚至縮減業務以「避風頭」。

他稱或出現「一雞死一雞鳴」，不過現時「舊嘅一雞喘緊氣，新嘅一雞未見」，同時亦有內地行家將發展住宅項目的資金，改為發展商業項目，令市場競爭加大，部分更需要「付出代價」，提供較長免租期、提供部分或全部裝修費，或相宜的租金水平，以吸引租戶，所以暫時不會增加商業項目投資，若果資金回籠，會更多投資於香港。

資金回籠會更多投資於香港

吳天海看淡內地業務前景，問到有沒有需要再增加減值撥備，他指相關撥備水平以目前市況去作出考慮，以目前去看是足夠的，惟市況可能轉好，亦可能轉壞，難以估計未來的情況，他希望會有所好轉，甚至可將撥備回撥。