豪宅項目回本期長難「密食當三番」　吳天海：你睇我好　我睇你好

疫情下經濟轉差，但樓市未見衰退之餘，樓價更已反彈至接近歷史新高。九龍倉（0004）主席兼常務董事吳天海於業績發布會上表示，本港樓市受制於土地供求問題，市場大多資金，其他投資風險較高下，樓市風險相對少，資金流向樓市，加上置業需求大，若果銀根一直鬆，但土地供應不足的話，即使樓價下跌空間亦有限。

集團今年投得兩幅山頂地皮，他指「有少少是因為內地買唔到地，始終要搵新項目。」而山頂的發展集團有經驗，不過豪宅項目是「你睇我好，我睇你好」、「家家有本難念的經」。

他以Mount Nicholson為例，雖被稱為「亞洲樓王」，但地皮在2010年投得，到2016年才以現樓方式開售。到今年項目仍有20%未套現，雖然項目售價不錯，但利潤率低，資金投入龐大，回本期長，不能「密食當三番」，認為不是每個發展商都願意做的投資。至於目前槓桿比率（Gearing Ratio）提升至24.5%，，他指在低息環境下是「舒服」的。

吳天海（左）表示，全球供應鏈受阻為本港港口創造機會，惟碼頭缺地以致無福消受。（業績會圖片）

九倉在業績公告指「全球供應鏈受阻為本港港口創造機會，惟碼頭缺地以致無福消受」。他解釋，深圳因疫情爆發，而增加防疫措施，令部分貨櫃轉到香港，但香港的相關用地少，因此「無福消受」。

全球供應鏈受阻 港口業務有新機會惟「無福消受」

提到過去曾有發展商及政黨表示，冀騰出貨櫃碼頭土地建屋。吳天海直言，過去業界有要求增加用地，港府需要整體評估，若大幅削減碼頭用地，失去業務量或會以「幾何級數」增加，「減少5%用地，貨量或者減少5%，但若果減少50%用地，可能只餘下兩、三成貨量。」他提到目前香港碼頭是以轉口為主，若覺得對香港經濟利益不高的話，「咁我哋就做少一啲」。