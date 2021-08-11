滙豐向尚玉客戶推「滙豐投資組合顧問服務」　吸高資產淨值客戶

滙豐（005）宣布推出業界首創、專為規劃投資組合的財富管理方案「滙豐投資組合顧問服務」，協助滙豐尚玉專業投資者規劃多元化組合，應對波動的市場。

此前，滙豐尚玉客戶只能選擇符合其投資風險取向的產品。現透過「滙豐投資組合顧問服務」，滙豐尚玉客戶總監能夠對客戶的整體投資組合作出全面評估，在整體投資組合不超過風險承受能力的情況下，讓客戶可選擇更多不同風險程度及回報的產品。

滙豐去年向滙豐尚玉及卓越理財客戶成功推出「滙財智富服務」後精益求精，帶來「滙豐投資組合顧問服務」。「滙財智富服務」推出至今已發出超過13萬份風險分析報告、並得逾7萬次重整投資組合的交易，淨銷售增長更達300億元。這項新服務突顯高資產淨值客戶是滙豐致力發展亞洲財富業務的策略焦點。在香港，滙豐的高資產淨值客戶數目比去年同期錄得強勁增長，其資產規模同比呈雙位數字增幅。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，「滙豐投資組合顧問服務」透過貝萊德的阿拉丁財富技術，首次向私人銀行以外的客戶提供規劃投資組合顧問服務。該服務通過分析所有資產類別、評估整體投資組合風險，以及模擬不同情境下的投資表現，為客戶帶來更全面的分析。

「滙豐投資組合顧問服務」涵蓋全方位投資產品，包括單位信託基金、債券、股票、結構性產品、認股證及現金。滙豐尚玉客戶總監利用各種先進的工具、為客戶提供全面的分析及理財方案，客戶亦可透過分析工具預計財富表現。