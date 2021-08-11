創科實業上半年多賺58%　派中期息85港仙

創科實業（0669）公布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為5.24億元（美元‧下同），按年大增57.9%；每股盈利28.62仙，派中期息約10.94仙（約85.33港仙），按年升60.4%。

營業額為63.94億元，按年漲52%，毛利率為38.6%，按年增加58基點。

集團指，期內每地區及業務單位均錄得可觀的銷售額增長，其中北美及歐洲分別錄得 50.2%和62.3%上升，其他地區則增長50%。

電動工具業績銷售額年增55.3%

從業務來看，集團指，電動工具業績銷售額為58億元，按年增加55.3%；地板護理及清潔業務銷售額達57.4億元，按年增25.3%，佔集團總銷售額9%；

該公司的總存貨為44.71億元，而去年同期則為23.27億元。存貨周轉日由102日增加34日至136日，集團將持續專注於管理存貨水平及改善存貨周轉期。此外，應收賬款周轉日為 56日，比去年同期減少9日；應付賬款周轉日為125日，比去年同期增加16日。該公司的營運資金佔銷售額的百分比為18.3%，去年同期為15.8%，增加了2.5個百分點。

集團表示，上半年資本開資總額為2.45億美元，繼續投資於集團遍布全球的製造、分銷及生產力，不但支持其未來的增長計劃，同時亦有助加快集團開發新產品的步伐。

此外，集團將通過充電式鋰電池的市場轉型來推動可持續發展，而在過渡期間，集團將繼續為用戶帶來性能卓越的產品系列，同時處理汽油驅動和氣動式產品的固有問題，包括達至減少碳排放、提高安全性和生產力、降低噪音及更佳便攜性的效果。