5間數碼港培育初創　入選《福布斯亞洲》2021亞太區值得關注100強

數碼港宣布，5間數碼港初創企業從超過900個提名中脫穎而出，成功入選首屆《福布斯亞洲》「2021亞太區值得關注的100家企業」（Forbes Asia 100 to Watch）。100間獲選企業當中，共有10間香港企業，而數碼港初創則佔一半席位，充分體現數碼港初創的實力及國際潛力。

5間榜上有名的數碼港初創企業業務涵蓋農業、電子商務與零售、生物技術與醫療、機械人科技，以及食品與酒店五大領域，分別為研發魚菜共生的綠芝園、提供一站式檢測認證平台的環球法規科技集團有限公司、利用區塊鏈支援保險公司的醫保索償程序的醫結、開發自主機械人的Rice Robotics及研發熱鏈便當自動販賣機的和田弁当。5間獲選初創企業皆為數碼港培育公司，當中綠芝園、環球法規科技集團有限公司及醫結為數碼港培育計劃畢業生。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港初創企業獲選登上《福布斯亞洲》：2021亞太區值得關注的100家企業，突顯香港及數碼港創業家們，能在疫情下克服挑戰並把握機遇，令公司業務持續增長。這除了印證五間初創企業亞太區發展潛力，亦代表對數碼港一直以來培育人才及初創的肯定。數碼港未來會繼續積極加強推動創科發展，為數碼港社群企業開拓商機，同時為香港新經濟發展注入動力，發揮香港優勢以建設大灣區國際科技創新中心。

數碼港培育計劃自 2005年開始運作，共取錄了近900間科技初創企業，當中73%的企業在完成培育後繼續經營三年或以上。數碼港至今成功孕育五間獨角獸公司，當中GOGOX、Klook及TNG更是數碼港培育計劃畢業生。

首屆福布斯亞洲：2021亞太區值得關注的100家企業名單聚焦了亞太區崛起的小型企業和初創公司，並指儘管受到新型冠狀病毒肺炎的挑戰，但榜單上的公司仍取得了顯著進展和影響力，部份更能協助人們改善生活，解決痛點，熱門類別包括生物技術與醫療、電子商務與零售、食品與酒店以及教育與招聘。

《福布斯亞洲》採線上投稿方式，並邀請了加速器、孵化器、中小企業倡導組織、大學、風險投資者等提名公司，最終從 900 多份提名申請中選出了 100 份。公司必須將總部設在亞太地區，至少成立一年。評審指標包括對地區或行業的正面影響、可觀的收入增長或吸引資金能力、具有前景的商業模式或市場等。