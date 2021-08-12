劉鑾雄慈善基金推獎學金計劃　嘉許基層大學生　有三大申請條件

劉鑾雄慈善基金基金對支持教育事務不遺餘力，至今向相關機構及項目捐贈逾9億元，並且決定從下個學年2021至 2022年開始推出新的獎學金計劃，嘉許成功報讀香港八大院校的基層學生藉此表揚他們的學術成就及鼓勵他們繼續在學業上奮鬥 。

基金希望通過這個計劃幫助一些具備助人為本精神及願意服務社會的基層學生 ，計劃於 首個學年的預算約100萬元將頒贈予香港八大院校香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學的多名傑出學生 。

基金信託人之董事陳凱韻。（華人置業提供）

計劃將以「冠名」形式交予每間院校管理、宣傳及發放 ， 申請條件除了學術成績還包括家庭背景及個人品格兩部分。學術上， 申請者在香港中學文憑考試的成績必須達到基金標準最佳5科合計達20分或以上，並且要成為香港八大院校全日制學士課程的一年級學生。此外，申請者的家庭必須正在領取香港綜合社會保障援助，而且在中四至中六期間的義工總時數不得少於40個小時。

時至今日，基金已經向香港八大院校捐贈了接近3億元用以設立獎助學金及贊助院校發展等 兼且通過於 2015年啟動的「高中生補習費資助」計劃向200多名本港高中生提供超過200萬元資助 。 內地及海外高等學府方面，基金曾捐贈逾 2億元予內地清華大學 、 北京大學和北京對外經濟貿易大學以及捐贈逾 1.4億元予英國劍橋大學 、 英國倫敦大學和加拿大克里森特學校。

基金信託人之董事陳凱韻表示 ，很榮幸能夠和香港八大院校合作共同推出獎學金計劃 。 希望通過一點鼓勵支持一些品學兼優的學生接受優質教育，讓他們向理想邁進及對社會作出貢獻 。