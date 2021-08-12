AEON STYLE新旗艦店今開幕　佔地近2.5萬呎　選址旺角吸3類顧客

經營AEON的永旺（0984）繼上月於新蒲崗Mikiki開第4間Daiso Japan後，新一間AEON STYLE 旗艦店於今日（12日）在旺角家樂坊開幕，佔地近2.5萬呎，為集團暌違5年的第3間AEON STYLE旗艦店。

永旺董事總經理及執行董事菅原功指，:今次分店選址旺角，主要圍繞3大顧客層。﹙羅君豪攝﹚

選址旺角 吸三類顧客

永旺董事總經理及執行董事菅原功表示今次分店選址旺角，主要圍繞3大顧客層：第一，旺角區居住的市民；第二，夜晚到旺角消費的年輕人；第三，待開關後來港的觀光客。

他又透露香港舖租比內地貴約4至5倍，但由於疫情現時租金壓力較少，租金升幅壓力仍較以往少。加上，旺角新舖以超市形式營運，相信投資回報期需時較短。

至於會否策劃開新店，他又表示今年上半年，於2個月內連開4間Dasio Japan，下半年Dasio Japan亦將會以同樣步伐開店。他更透露10月第二期消費券推出後，將會推出更多優惠給市民。

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佔地近2.5萬呎 租約6年

AEON STYLE全新店舖在旺角家樂坊共2層，佔地約24,600平方呎，店內更引入三大專門店，包括自家品牌家品店「HÓME CÓORDY」、「Daiso Japan」和全新自家品牌麵包店「Pain Des Cante」。

店舖地面設有「Delica+」區域，有麵包店及多間蛋糕專櫃等，提供日式便當、輕食及甜品。一樓則設有四大區域：「Supermarket」主要搜羅來自日本的食物 ;「Home Living」有家居用品等 ；「Beauty Corner」專為女生而設，有美妝護膚產品 ；「Anime Corner」有潮流文具、動漫主題系列玩具等。為興祝開幕，該店更推出福袋、家電商品組合優惠、拍照打卡優惠等。

資料顯示，永旺5月公布與舖位業主恒隆地產（0101）簽下為期6年的租約，長租近2.5萬平方呎的零售樓面，正式「由短租變長租」。6年長約基本租金8,550萬元，即月租約118.75萬元，是次呎租約47.5元，較舊租戶瑞典時裝品牌H&M的呎租約166元，回落逾七成。